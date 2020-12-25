業主有價講！爵悅庭三房戶累減63萬沽　

中原地產分行經理黃志輝表示，臨近新年，業主願意提供議價空間加速交易。剛錄得荃灣爵悅庭東爵軒極高層G室成交，單位實用面積606方呎，三房間隔，俯瞰荃灣市中心開揚景致，新近獲換樓客垂青洽購，議價後以975萬港元成交，實用呎價16,089元。

據悉，單位今年9月放盤價為1,038萬元，11月降價至1,008萬元，最終減至975萬元沽出，累減63萬元或6%。原業主於2006年5月以342萬元一手買入單位，持貨14年轉售，帳面獲利633萬元，單位期內大幅升值1.9倍。

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