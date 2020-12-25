內地官媒：加強反壟斷與平台經濟做大做強並不矛盾

平台經濟的發展固然離不開規模效應和網絡效應，但絕不意味着平台企業可以走向壟斷。壟斷不是平台企業的基因和特權。回顧內地互聯網行業發展歷程不難發現，優秀的平台企業，都是在公平競爭中拼殺出來的，今天的大企業、大平台，也都是從當年的小公司、小網站起家的。正是在激烈的市場競爭推動下，平台經濟才展現出蓬勃生機、無限潛力，才能不斷推進技術、商業模式持續創新。因此，各方面都很期待今天的大企業、大平台也能為後進入的小公司、小網站留有良性競爭的機會。大型互聯網平台企業應該帶頭強化行業自律，進一步增強社會責任感，維護良好的互聯網經濟生態體系。

競爭是市場經濟的基石，壟斷是市場經濟的大敵。無論什麼階段、什麼業態，公平競爭都是一個行業持續發展的動力源泉。加強反壟斷監管，維護平台經濟領域公平有序競爭，有利於充分發揮平台經濟高效匹配供需、降低交易成本、發展潛在市場的作用，推動資源配置優化、技術進步、效率提升。更為重要的是，反壟斷可以有效降低市場進入壁壘，形成開放包容的發展環境，讓更多市場主體共享數字經濟發展紅利，有效激發全社會創新創造活力，構築經濟社會發展新優勢和新動能。因此，加強反壟斷監管與做強做大平台經濟並不矛盾，更不會扼殺互聯網行業的創新基因，相反，正是對平台經濟發展環境的有力保護。事實上，互聯網行業從來不是、也不應該成為反壟斷的法外之地。

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