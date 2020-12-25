麗晶花園兩房戶535萬沽　原業主持貨16年賺近4倍

利嘉閣地產高級經理張世傑表示，該行新近促成九龍灣麗晶花園21座低層H室成交，單位實用面積約447方呎，建築面積約516方呎，兩房間隔，享內園景觀，近日獲買家以535萬港元承接，折合實用面積呎價約11,969元，建築面積呎價約10,368元。

據悉，原業主於2004年11月以約108萬元(已補地價)購入上述單位，持貨約16年，現轉手帳面獲利約427萬元，物業升值約3.95倍。

麗晶花園本月至今暫錄約5宗二手成交，平均實用面積呎價約12,900元，現時約有90個放盤，入場價由520萬元起。

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