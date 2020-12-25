內地去年共立案調查壟斷案件103宗　罰款3.2億人幣

國家市場監管總局周五(25日)發布的《中國反壟斷執法年度報告(2019)》顯示，2019年內地共立案調查壟斷案件103宗，結案46宗，共罰款3.2億元人民幣(人民幣)。其中立案調查壟斷協議案件28宗，作出行政處罰12宗，罰款2.77億元；立案調查濫用市場支配地位案件15宗，作出行政處罰4宗，罰款3,387萬元；辦理濫用行政權力排除、限制競爭案件84宗，其中立案調查24宗，糾正12宗；調查經營者集中未依法申報案件36宗，作出行政處罰18宗。

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