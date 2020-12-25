都會駅特色戶放盤4個月　減價逾8%以823萬易主

利嘉閣地產經理黃金欽表示，市場新近錄得將軍澳都會駅二期7座低層平台特色戶成交，單位實用面積約464方呎，建築面積約627方呎，兩房間隔連397方呎平台，享正南樓景。單位由今年8月開始放盤，原叫價900萬港元，近日經議價後減價77萬元或約8.6%，至823萬元成交，折合實用面積呎價約17,737元，建築面積呎價約13,126。

據悉，原業主於2016年12月以約638萬元購入上述單位，持貨4年帳面獲利約185萬元，物業升值約29%。

都會駅本月至今暫錄約11宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約16,109元，現時約有280個放盤提供，入場價由750萬元起。

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