11月人民幣國際支付佔比升至2%　創9個月新高

環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)公布最新報告指出，11月人民幣國際支付份額由10月的1.66%，上升至2%，自今年2月以來再創新高，同時令人民幣國際支付排名上升一級，重上全球第5位。

外電引述SWIFT報告表示，11月人民幣支付金額較10月回升19.8%，而同期全球支付價值則略降0.63%。報告顯示，主要貨幣的支付價值排名中，11月美元、歐元及英鎊分別以37.63%、37.44%及6.86%的占據前三位；日圓則以3.44%的份額排第4；加元、港元及澳元分別以1.76%、1.45%及1.44%的佔比，分別列第6至第8位。

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