狂轟比特幣無內在價值！末日博士警告：泡沫即將破滅

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼(Nouriel Roubini)向來瞧不起比特幣，直斥比特幣是徹底的騙局，如其他加密貨幣都是「屎一般的垃圾」。魯比尼再度呼籲，一眾加密貨幣不應該出現在散戶或機構投資者的投資組合中，並警告比特幣泡沫即將破滅。

報道引述魯比尼表示，將比特幣稱為貨幣是不對的。首先，它並不算是個貨幣，也不是一個記帳單位，也不能代表付款方式，亦不是一個穩定的價值儲存工具。其次，它根本算不上是一種資產。

據魯比尼的說法，比特幣並無任何內在價值，不像債券、股票、房地產、貴金屬等資產可以產生收入、資本收益或某種形式的實用性。魯比尼認為，比特幣唯一擁有的就是投機性、是一種自我實現的上漲，但這種上升完全是由市場操縱驅動。

他續稱，比特幣的價格完全是一群人或市場「巨鯨」在操控，並不具備任何基本價值，相信比特幣這個被吹大了的泡沫，已來到即將破滅的時刻。

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