【全球攬炒】日本上月零售又跌　東京物價指數10年最慘

美元及英鎊皆有其難題，另一熱門貨幣日圓也難寄厚望，皆因當地依然受困通縮，幣值難以大升。日本周五公布，11月零售銷售又開始下滑，東京物價指數降至10年以來最低，主因是新冠肺炎確診人數激增，迫使民眾繼續居家防疫，使經濟復甦展望蒙上陰影。

當地11月零售銷售按月減2%，差過市場預期的0.8%跌幅，消費者正持續縮減服裝支出。若以去年同期比較，零售銷售僅按年增0.7%，亦差過市場預期的1.8%升幅。值得留意的是，不計生鮮食品的東京物價指數下滑0.9%，出乎分析師預期，創2010年以來最大降幅，顯示日本央行密切注意的全國物價指數趨勢進一步偏軟，貨幣政策難以收緊，不利日圓匯價前景。

當地分析員表示，考慮到病毒目前的散播速度，政府須暫時擱置經濟復甦的想法。除非能重返民眾安心消費的環境，否則做甚麼皆於事無補。

展望2021年，日本經濟研究中心(JCER)披露的最新民調顯示，預測2020財年(即2020年4月至2021年3月)的日本經濟將萎縮5.4%，要到2021財年(即2021年4月至2022年3月)才會看見經濟出現3.4%增長，難以恢復到疫情爆發前的水平。

經濟學家認為，日本經濟之所以有今年第三季出現大幅回升，一方面是日本政府釋出的紓困方案奏效，另方面是因市場被抑制的需求重新獲釋放，就像股市大跌後出現反彈一樣，惟難以延續。

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