JCER：日本經濟緩步復甦　惟難返疫前水平

從年初新冠肺炎疫情肆虐全球至今，日本經濟陷入史無前例的衰退，經濟下滑程度甚至超過美國。展望2021年，經過日本經濟研究中心(JCER)整理最新日本民調，預測2020財年的日本經濟將會萎縮5.4%，要到2021財年才會看見經濟出現3.4%增長。不過，日本經濟雖然可望緩步復甦，但恐怕難以恢復到疫情爆發前的水平。

經濟學家認為，日本經濟第三季出現大幅反彈，一方面是日本政府釋出的紓困方案奏效，另一方面則是因為市場被抑制的需求，重新獲得解放，就像股市中嚴重超賣後出現技術反彈一樣。不過，這反彈很難造就長期的延續性。

除了日本經濟研究中心對日本未來景氣看法保守外，國際貨幣基金組織(IMF)在10月份發布的亞太區經濟展望報告也指出，日本經濟2020年估計衰退5.3%。至於2021年的經濟增長也只有2.3%，不像日本官方於12月下旬作出的4%預測般樂觀。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020