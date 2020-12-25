阿里巴巴股價重挫　累軟銀持股帳面蒸發逾1700億元

軟銀繼周四下跌1.7%後，周五於日本股市仍有交易下，收市重挫3.15%，報7,692日圓。

對於內地監管從嚴，官媒一致支持。文章指出，平台經濟的發展固然離不開規模效應和網絡效應，但絕不意味平台企業可以走向壟斷，此次反壟斷調查是提升互聯網企業公平競爭意識和反壟斷合規意識的契機，也是開啟平台經濟創新發展、有序發展、健康發展的機遇。

對於有評論指出，互聯網經濟高度開放、充滿競爭，不可能有壟斷。就此，官媒表示，西方實施「完全自由的市場經濟」，但反壟斷調查最多的恰發生在西方主要經濟體。公共企業在某一領域專營，其行為受到公眾利益的嚴格約束，因而沒有大肆攫取壟斷利益的空間。

事實顯示，個別互聯網巨頭出現了壟斷的動機，而且形成了那樣做的條件，侵害到其他互聯網關聯公司的利益，一定程度上削弱了互聯網經濟的活力。

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