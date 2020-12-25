內地監管從嚴！繼阿里後　市場關注貴州茅台

內地股市在聖誕節表現牛皮，滬綜指收報3,396點，升33點或0.99%；深成指收報14,017點，升101點或0.73%；創業板指數收報2,840點，升20點或0.71%。總成交額9,538億元人民幣(下同)。

「股王」貴州茅台周五收市跌0.019%，報1,830元。其近日接連傳出利淡消息，包括周三公布，擬通過無償劃轉方式將5,024萬股股份(佔公司總股本的4%)劃轉至貴州省國資營運公司。按當日收市價，市值約925億元。

到了周四，上海證券交易所發布關於貴州茅台相關事項的監管工作函，當晚內地國家市場監督管理總局也發文指出，將加強2021年元旦與春節期間市場價格監管，文中還特別提到將加強茅台等名優白酒的價格監管。

事實上，貴州茅台是「疫」市贏家，今年首9個月淨利潤按年增長11%達338.2億元，收入亦增長10%達672.1億元。

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