俄支持明年2月進一步增產　因油價表現甚佳

外國傳媒報道，俄羅斯計劃下次在1月份的會議上支持石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)進一步逐漸提高原油產量，因為原油價格正處於最佳區間。

俄羅斯副總理諾瓦克在莫斯科說：「要恢復產量，我們已經減產了很多，每桶45至55美元的價格區間是最佳的，否則我們將永遠不會恢復產出，而其他人會恢復。」

自12月初OPEC+通過了逐步增產的新計劃以來，布蘭特期油平均價約每桶50美元。由俄羅斯和沙特阿拉伯領導的該組織明年將逐月把產量提高多達50萬桶/天，而不是之前計劃的從1月1日起增加近200萬桶/天。

OPEC+部長將每月會晤一次，討論每次增產的規模，可以視疫情發展應對不確定的需求。下一次會議定於明年1月4日舉行，將確定明年2月份應向市場增加多少供應。

在回應俄羅斯是否想2月份再增加50萬桶/天產量時，諾瓦克說：「如果局勢正常穩定，我們將支持增產。我們必須從1月1日起逐步達到早先所設想的水平，而不是一下子影響市場太大。」

這變化意味着OPEC+到2月份仍將克制約670萬桶/天的產量，目前產量降低的幅度是770萬桶/天。

目前尚不清楚OPEC+的另一領導國沙特是否會支持增產。上周，沙特石油大臣阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼與諾瓦克在利雅得面談後表示，他想讓市場投機者「保持警惕」。阿齊茲說：「直到1月4日開會的那天，沒人會知道我們會做些甚麼。」

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