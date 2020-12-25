脫歐協議未詳述金融業　倫敦地位恐受動搖

英國和歐盟在24日平安夜宣布雙方達成脫歐後的雙邊貿易協議，成為英、歐最佳聖誕禮物。不過事實又未必全然樂觀，有外媒分析，雙方協議未詳細說明英國最關鍵的金融服務業，令倫敦金融業未來的規模和影響力成為最大未知數。

據外國媒體報導，過去40年英國倫敦成為歐盟的貸款、貿易和投資中心，倫敦金融市場蓬勃發展，更為英國貿易順差最大的行業，2019年出口額達790億英鎊，現時正式脫離歐盟，倫敦金融業未來的規模和影響力變成未知數。

從明年1月1日起，總部設在英國的金融機構將失去自動進入歐盟單一市場的通道，要在明年服務歐盟客戶，該等機構將必須被授予「等效性權利」，基於此權利，歐盟會准其開展部分金融活動。

歐洲金融市場協會（The Association for Financial Markets in Europe）在一份聲明中表示，歐盟和英國現在必須緊急落實尚未完成的等效性決定，以減輕過渡期結束時的干擾。

報導又提到，英國和歐盟在談判期間已同意單獨討論金融服務問題，英國政府周四公布的文件中稱，該協議包含支持服務貿易的條款，包括金融服務和法律服務。據悉，雙方將繼續針對如何推進等效性權利的授予，制定一項監管框架。

事實上，脫歐對英國金融服務業已有產生影響，安永會計師事務所（Ernst & Young）數據顯示，在2016年英國脫歐公投後，銀行和資產管理公司已將1.2萬億英鎊的資產從英國轉移至歐盟，同時，超過7,500個工作崗位遷出英國，且有44家公司宣布計劃在歐盟進行招聘。都柏林、盧森堡、法蘭克福、巴黎和阿姆斯特丹是資產撤離倫敦的主要受益者。

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