【悲情樓市】新界洋房爆蝕讓潮　損手個案增逾倍

新冠肺炎疫情爆發，環球經濟持續下滑，二手樓市掀起蝕讓潮，新界洋房屬「重災區」，蝕讓成交個案比去年增逾一倍。其中上水天巒洋房，今年轉手個案全數蝕讓，個別做價比11年前更低。而大埔比華利山別墅，虧蝕比率亦高近80%，現時仍有約兩成放盤叫價願蝕本離場。

東網統計8個新界區洋房項目，今年截至12月中旬為止，暫錄至少46宗帳面貶值轉手成交，跌價幅度介乎0.1至逾32%不等。而同一批項目去年全年僅錄約22宗帳蝕成交，期內貶值幅度全部不超逾30%。反映疫情下今年帳蝕宗數急漲24宗之餘，樓價跌幅度亦更明顯。

當中天巒最為「慘烈」，今年暫錄約14宗登記或買賣，全數較購入價為低，樓價跌幅由約3.8至32.1%。而該盤去年有9宗成交，帳面貶值僅佔6宗，蝕幅最多約29.2%。區內代理表示，該屋苑業主不少為內地客，大多持有不止一個單位，部分更有3至5伙，疫情下急需套現，平賣一、兩伙都「無所謂」，導致今年出現「全蝕」情況。此外，部分業主當年入貨都只作「度假屋」用途，淡市下亦不介意平價減磅。

他又指，屋苑現時有約90幢洋房放盤，小部分開價低於入貨價，其中加倫大道一幢洋房，實用面積近1,600方呎，叫價2,180萬元放盤，較10年前入貨價低近20萬元。而現時放盤業主，普遍有5至10%議幅，減價金額可高達百萬元。

此外，比華利山別墅情況相若，今年錄約24宗登記及買賣，佔19宗低於購入價，貶值幅度約1.9至29.8%。反觀去年項目有26宗登記，有12宗帳面蝕讓，佔整體成交不足五成。世紀21灝天盧嘉麟表示，該盤現時有約40個放盤，佔20%都願意損手離場，現有一間實用面積約1,600方呎洋房，開價約1,550萬元起，貼近區內分層住宅價。

他續稱，其中一幢湖景道雙號屋，實用面積1,902方呎，2008年以約2,500萬元購入，現以約2,150萬元開價放售，較購入價低約14%。以大埔洋房物業而言，該盤入場門檻不高，對買家有一定吸引力，而除外區用家外，由於項目月租普遍可達約4萬元，故亦有收租客查詢。

至於辣招剛「鬆綁」的元朗娉廷，今年出現的3宗買賣成交，全部都低於3年前購入價。現時市場有約8個放盤，叫價全部高於入貨價，但銀主反而面對現實，上月在私人拍賣會上低價放盤。單位項目單號屋，實用面積1,577方呎，曾開價1,600萬元推拍，較2017年購入價低逾20%，但最終亦無人承接被收回。

資深財經專家林一鳴表示，新界洋房蝕賣原因，主要是該批業主都以投資者為主，在空置率高，回報率偏低情況下，部分業主寧願蝕讓沽貨。而當初項目開價較高，但屋苑位置偏遠，較難在二手市場轉讓，亦令該類物業貶值，若未來仍缺乏承接力，有關情況料會持續。

【大單位落成量料創近年低】

近年樓價累積相當升幅，為配合市場購買力，發展商「將價就貨」主流建造中小型戶，故大單位新供應不算充裕。2020年截至10月，該類戶型落成量暫約672伙，佔整體比例只約4.9%。

根據差餉物業估價署資料，今年實用面積1,076方呎或以上的大戶落成量偏少，較年初預測約1,238伙，暫只達標54.3%。相信受肺炎疫情全面爆發，拖累建築進度有關，估計全年數字亦很大機會低於去年的1,341伙，有機會創近年低位。

展望明年，該署年初發表的物業報告顯示，初步預期全年同類單位落成量約1,261伙，其中約620伙將來自新界區，佔比例接近一半，港島及九龍分別料321與320伙。

以分區統計，南區為該戶型最多供應地區，料有301伙新供應，佔整體比率約23.9%。其次沙田區亦有252伙，比例約20%。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020