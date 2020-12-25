【深度解構】美元全球外儲佔比連跌兩季　地位勢危？

美元全球貨幣主導地位再現降級迹象！國際貨幣基金組織(IMF)最新公布，美元今年第三季佔全球外匯儲備的比率降至60.46%，已連續兩季下滑。與此同時，環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)報告亦指出，11月人民幣國際支付的比率升至2%，為自2月以來再創新高，超過加元升上第5位。專家認為，雖然美元的全球金融支配地位不會短期內消失，但長期下降趨勢難以扭轉。

事實上，在美國聯儲局瘋狂放水下，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數自3月見頂以來，已累挫13%，市場普遍看淡明年跌浪持續且難言見底，促使部分央行儲備管理者因此作出相關部署。

據IMF報告顯示，全球央行的外匯儲備規模由第二季12.012萬億美元，增加至第三季破紀錄的12.254萬億美元(約95.58萬億港元)。各種貨幣的外儲中，雖然美元外儲金額由第二季的6.899萬億美元升至6.937萬億美元，佔比依然最高，但已連續兩季下滑，由第二季的61.2%降至60.4%，而去年第三季達61.5%。

美元弱勢下，歐元得益，其佔外儲比率企穩20%之上，第三季達20.5%，略高於第二季的20.1%，惟較2009年頂峰28%仍有一段距離。由於近一年美元與歐元外儲佔比呈此消彼長形勢，令一些分析員開始質疑，美元能否維持外儲的主導地位，尤其是美國的地緣政治力量正持續減弱、債台高築，以及替代貨幣湧現。

更甚的是，美元在國際支付的主導地位遠遜外儲。數據顯示，歐元自10月份國際支付比率自2013年2月以來首次超越美元後，雖然美元於11月份再度超前歐元，比率分別為37.63%及37.44%，但兩者差距甚小，隨時有再被爬頭之虞。再者，人民幣11月在國際支付比率由10月的1.66%，躍升至2%，自2月以來再創新高，排名更升一級，重上全球第5位。其他主要貨幣方面，英鎊及日圓11月國際支付比率分別為6.86%及3.44%，佔據第3、4位；加元、港元及澳元的比率分別以1.76%、1.45%及1.44%，排名第6至第8位。

就此，研究機構Rosenberg Research首席經濟學家兼策略員羅森柏格警告，美元總有一天失去主導地位，正如以往所有外儲貨幣一樣。他解釋，美元目前雖然仍具有壓倒性的主導地位，即使疫情爆發後，這個地位並未出現立即消失迹象，但美元目前無疑是處於周期性熊市。

回顧歷史，美國於1872年超過英國成為全球最大經濟體，到第一次世界大戰期間進一步躍升為全球最大出口國，美元到了1920年代中期，開始挑戰英鎊的全球儲備貨幣地位，再取而代之。由於華府在總統特朗普主政下，近年密集地向外國企業及個人進行金融制裁，掀起一些國家對外匯儲備組合中的美元資產安全疑慮，被迫加速其「去美元化」的政策。

外媒早前根據中國與俄羅斯的官方數字指出，兩地今年首季的雙邊貿易中，以美元交易結算的比率首次低於50%，只有46%，歐元比率達30%，創下新高，中俄兩國貨幣合共亦升至24%的歷來最高水平。俄羅斯科學院的遠東經濟研究主任Alexey Maslov認為，中俄的「去美元化」快接近「突破時刻」，將提升兩國「金融結盟」關係。

【緬甸人也不要美元？】

疫情顛覆貨幣市場，連帶美元的地位在緬甸亦「跌落神壇」，當地人現已轉向買黃金對沖通脹。同時，緬甸元兌美元的匯率今年上漲11%，漲幅居亞洲貨幣第一。對於緬甸元大幅升值，正反映許多新興市場因疫情受到外出限制，從而削減了非必要支出，進口也隨之暴跌的共同情況。

外媒報道，由於緬甸8月底新增感染新冠肺炎和死亡病例飆升，政府宣布禁止國內旅行，並在該國商業中心仰光再度實施嚴格的居家令，導致當地人難以到貨幣兌換點把美元換成緬甸元，他們更傾向手持緬甸元，以便直接在本地市場購買食品和藥品等必需品，並大幅減少在旅行、添購衣妝和其他時尚用品的花費。

今年在美元跌勢不止下，緬甸居民對美元的態度已產生大轉變，寧願持有緬甸元或購買黃金，反映當地人目前普遍在資產避險上更信任本地貨幣。這現象若放在過去，必定會令人感到不可思議！因為過去當地人多次飽受緬甸元貶值之苦，例如2018年該國央行取消緬甸元波動區間，令其跌幅達約12%；儘管今年緬甸元大漲，但2月時通脹一度高達9.2%，抵銷了貨幣的升值。

不過，截至12月23日止，緬甸央行下半年累計已購入1.56億美元(約12.16億港元)等值的緬甸元，以保持貨幣穩定，防止匯率波動損害其出口產品的競爭力。而最近數周，隨着市場預期經濟復甦會提振消費和汽車進口將出現季節性增長，緬甸元匯率已開始回落。

澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh表示，只要全球經濟活動開始回復正常，緬甸元的漲勢或將出現逆轉，估計在美元的需求進一步恢復下，明年底美元兌緬甸元將從目前1,342元的水平上漲至1,400元。

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