【深度解構】經濟新危機！全球糧價升幅恐10年最勁

全球糧食危機再次響起警號，連金融市場也關注！疫情除了導致食物供應不公平的情況惡化外，隨着全球央行持續「放水」，勢助長糧食價格持續膨脹，升幅有機會創下10年新高，令市場人士憂慮一旦糧價泡沫爆破，將引發一連串社會動盪，尤其對新興國家的衝擊更大。觀乎糧食生產大國之一的俄羅斯已因糧價上升而令通脹升溫，拖累央行近期不能減息救市，危機可謂迫在眉睫。

資深財金界人士、因言中上次美國次按風暴引發2008年金融海嘯而成名的「法興大淡友」愛德華茲(Albert Edwards)警告，糧食價格飆升絕非小事，未來還會續漲，並會引發更多、更嚴重的問題。他引述聯合國糧農組織(FAO)數據指出，今年11月全球糧食大宗商品價格已漲至接近6年以來最高水平，並且連升6個月，它綜合了穀物、油、乳製品、肉、糖等價格。其中，穀物價格指數按年大漲近20%，為2011年年中之後的最高年度升幅。

他認為，目前情況與2010至2011年糧價泡沫相似，當年美國聯儲局實施第二輪量化寬鬆(QE)，恰巧地適逢被形容為「阿拉伯之春」的2011年大規模反政府示威起動。示威被外界解釋為由其他原因驅使，但在愛德華茲眼中，糧食價格飆升才是最原始的導火線。他慨嘆有前車可鑑，惟現時各國央行依然重蹈覆轍瘋狂注入流動性，除了帶來大宗商品價格暴漲外，投資者也應擔心食品通脹激增的風險，新興國家往往受更嚴重打擊，因其食品主要靠進口，同時這些國家的家庭在食品上支出比例更大。由於疫情已大大加劇貧富懸殊，只要糧食價格再次飆升，或成為「壓死駱駝的最後一根稻草」，引發大規模社會暴動。

他強調，疫情期間，糧食分配已成為全球各國皆需面對的現實問題，即使世界最大經濟體美國也無法置身事外，疫情暴露了其脆弱性及社會普遍存在的各種不平等現象。據美國人口普查局7月調查顯示，該國竟有將近3,000萬人沒有足夠食物。他擔心糧食通脹僅剛剛開始，在周期性資產的復甦，加上極度寬鬆的全球貨幣環境下，恐導致糧食價格創下10年以來最高漲幅。

全球糧價暴漲的另一惡果，就是新興市場央行不敢再減息，阻礙其經濟復甦步伐，為雙重打擊！早前俄羅斯央行公布，將關鍵利率維持在4.25厘，雖然已是有紀錄以來最低，但不代表央行不想減息，而是因當地通脹已第2個月超出原定目標4%，部分原因是當地貨幣盧布今年暴跌15%，單是11月以來的跌幅便高達7.7%。

不過，該國經濟發展部指出，食品價格上漲才是推動11月通脹加快的最主要因素，總統普京早前也表示，對麵包、葵花籽油等主要食品價格大幅上漲感到驚訝，下令政府採取緊急措施為食品價格通脹降溫，包括對小麥出口徵稅，將葵花籽及油菜籽出口關稅稅率大幅提高，並對其他一些主要食品進行價格管制。

因此可見，全球糧食問題將逐步浮面，成為2021年一大難題，尤其今次央行「放水量」遠高於2008年金融海嘯之後。

【供求失衡 大豆價下季料再飆40%】

內地經濟從新冠肺炎疫情中復甦，市民得以回復到餐廳等消費，對肉類需求逐步返回正常水平。同時，內地養豬業開始走出非洲豬瘟的陰霾，生豬恢復產量，開始大量進口尤以大豆為主的飼料，加上盛產大豆的南美洲遇上乾燥氣候被迫減產，以及阿根廷因罷工問題延遲出貨，帶動全球穀物價格上揚。在供求失衡下，大豆期貨價格創逾6年新高，有分析更估計下季再飆40%以上。

中國為全球最大的大豆進口國，進口量佔全球總產量60%以上，據農業農村部預計，2020年全年中國大豆進口量可能突破1億噸，創有紀錄以來新高。不過，進口來源則減少，中國今年由巴西進口大豆的數量料由上年度的6,900萬噸，急降17.5%至5,690萬噸，主因是產量減少，而俄羅斯進口量則下降一半至45萬噸，亦為氣候相關因素影響收成。相對地，行內人士預計，由美國進口的大豆量可能增長逾一倍，達到3,600萬噸，原因之一是要履行中美第一階段貿易協議。

事實上，今年下半年以來，因美國大豆主產區遭遇不利天氣，當地產量已受影響。與此同時，有美國農業分析報告指出，南美洲持續乾旱，可能會對巴西這個大豆最大出口國造成不可彌補的損害。另方面，上周阿根廷穀物工人因不滿薪金而展開罷工，導致該國大豆出貨量銳減。凡此種種，已使大豆期貨價格從最近每蒲式耳12.43美元，上漲至每蒲式耳18美元，升幅達44%；與3月的每蒲式耳8.22美元相比，更已累飆近1.2倍。

展望2021年，考慮到「拉尼娜現象」及太陽黑子周期等影響氣候的因素，南美洲天氣乾燥且缺水情況可能延續，當地未來一季可能面臨大豆失收風險，影響明年整體供應，推動大豆價格進一步上揚。有分析師預期，乾旱可能損害巴西明年1月和2月的收成，並估計供求失衡可能導致大豆價格於明年第一季漲幅達到40%以上。

【需求大增 玉米價格創32年來最長升勢】

中國對飼料需求急增，今年11月玉米進口量創歷史新高，帶動全球玉米價格創出32年以來最長升勢，成為繼大豆之後，另一有望再挑戰紀錄高位的穀物。

中國玉米的主要用途是飼料與再加工兩大領域，兩者分別佔63%和30%，合計佔比超過九成。目前，乙醇汽油的生產技術對糧食農作物的依賴非常大，當中尤以玉米、小麥、稻米等為主要原料。數據顯示，中國今年玉米產量約2.6億噸，較上年整體略為減少77萬噸，惟值得留意的是，過去3年內地玉米都出現供不應求，短缺平均維持在1,700萬噸以上，故數據也顯示，中國11月進口玉米按年大增12倍，令今年首11個月總進口量增長超過1倍，達到900萬噸，超過了720萬噸的進口關稅配額。市場預計，中國全年玉米進口量將達到1,000萬噸左右，明年進口量還將繼續增加。

亦因如此，內地11月自產玉米批發平均價漲至每斤1.2元人民幣，較今年初升了31.8%，創6年以來新高。中國農業農村部官員唐珂日前直言，玉米供求存在缺口，市場看漲預期增強，資本炒作和貿易商囤糧加劇，均是玉米價格高企不下的原因。由於目前內地生豬產能已恢復到往年的90%以上，養殖業持續擴張，飼料需求料增。與此同時，玉米再加工企業產能龐大，因擔憂明年供應緊張，擔心價格再升，因而有囤糧傾向。

誠然，再加工企業的擔憂不無道理，因南美洲乾旱影響收成，令目前世界玉米供應相對緊張。商品分析師預期，明年巴西和阿根廷的穀物產量，將是決定未來一年價格去向的關鍵因素。事實上，反映國際價格的芝加哥商品交易所3月份玉米期貨已連續11天上漲，創下1988年以來最長升勢，周四收報每蒲式耳4.51美元，年內已累升16%，有望造就2010年以來最大升幅。

【美豬減產 全球難承受瘟疫重臨】

縱使內地生豬供應有回穩迹象，但由於飲食習慣差異，加上疫情衝擊，美國豬肉產量正在下降，預示一旦非洲豬瘟等疫病重臨，全球豬肉供應必然受重擊！綜合外國媒體報道，由於新冠肺炎疫情導致美國豬肉加工廠關閉，加上當地餐廳限制營業，導致豬肉需求大減，價格也隨之下滑。報道指出，美國繁殖用的母豬群數量下降至近3年以來最低，明年整體豬群亦將持續減少，意味一旦全球需求驟增，美國將無法大量出口。

據美國農業部最新數據顯示，用於繁殖的母豬數量降3%，至僅628萬隻，跌幅較分析師早前預計的1.9%為大，亦為2018年3月以來最低，致使近日當地豬肉批發價格為每磅0.6934美元(約5.4港元)，相較5月11日創下的5年高位1.2166美元(約9.48港元)大跌43%。而總豬群數量則下滑0.9%至7,750萬，也較分析師預期的7,840萬為多。美國屠宰場雖已恢復運轉，但屠宰業仍有數千名工人確診，對供應仍有影響。

另一方面，在疫情及各地封城令下，餐廳廣泛停業亦拖累整體豬肉需求，而中國擴大繁殖用的豬群，預計也將令美國明年對華的豬肉出口量造成負面影響。中國作為全球最大生豬養殖國及豬肉消費國，生豬數量有可能在明年上半年全面恢復。中國農業農業村部最新指出，在11月份，可繁殖的母豬數量已連續6個月錄得按年增長，生豬存欄亦連續5個月增長，使內地豬肉供應有望趨穩，但卻不利於美國豬肉出口。

就此，諮詢公司Steiner Consulting Group分析師Altin Kalo表示，由於美國國內和出口市場的需求前景黯淡，養豬戶可能將更多可繁殖母豬送往屠宰場，業界正面臨留守或離場的抉擇時刻。

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