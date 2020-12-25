6隻生物科技股獲深交所納入港股通

據香港交易所11月27日的公告，滬深港三所經協商一致同意，對於根據香港聯合交易所有限公司《主板上市規則》第18A章節上市的生物科技公司的股票，如果其屬於相關恒生綜合指數成份股或滬深港交易所上市的A+H股上市公司H股的，該股票將根據滬深港通現有規定調入港股通股票範圍（屬於科創板A+H股公司H股的生物科技公司股票將按照前述科創板股票納入安排調入港股通股票範圍）。

港交所表示，歡迎滬深交易所宣布根據聯交所《主板上市規則》第18A章節上市的合資格生物科技公司的股票，將於2020年12月28日納入港股通股票範圍。香港交易所將繼續與內地交易所夥伴密切合作，持續優化互聯互通機制。

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