樓價UPDATES：二手業主繼續劈價出貨　低價成交湧現

二手業主劈價出貨，低價成交湧現，北角莊苑兩房單位，僅以約860萬港元售出，實用呎價16,602元，兩價均創同類型單位近兩年低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角莊苑低層D室，實用面積518方呎，兩房間隔，望樓景，獲區外首置客以約860萬元承接，實用呎價16,602元，做價及呎價b創同類型單位近兩年新低，原業主於2017年1月以758萬元購入投資，持貨3年多滿SSD期沽售，帳面獲利102萬元，期內升值約13%。

●跑馬地蔚雲閣中低層E室，實用面積約617方呎，兩房間隔，開價1,600萬元，減價65萬元或約4%，終以1,535萬元獲買家承接，實用呎價約24,878元，原業主早於1997年10月以約813萬元購入，持貨至今約23年轉手帳面獲利約722萬元或約89%。

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九龍區

●將軍澳都會駅7座低層平台特色單位，實用面積約464方呎，兩房間隔連397方呎平台，今年8月開始放盤，原先叫價900萬元，經議價後減價77萬元或約8.6%，至近日以823萬元沽出，實用呎價約17,737元。

●黃大仙居屋天馬苑B座高層1室，實用面積363方呎，兩房一廳間隔，已補價自由市場原先叫價530萬元，減價30萬元，減幅5.7%，以500萬元易手，實用呎價13,774元，原業主於2017年購入，當時已補價作價400萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁即沽，帳面獲利100萬元，單位期內升值25%。

●九龍塘帝景峰帝景軒6座中層C室，實用面積468方呎，開放式間隔，吸引用家承接，成交價約838萬元，實用呎價約17,906元，原業主於2010年9月斥資510萬元承接，是次轉手帳面獲利328萬元，升值約64%。

●旺角居屋富榮花園17座低層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，望街景，於已補價自由市場以728萬元易手，實用呎價15,041元，原業主於2007年12月連地價以205萬元購入上址，持貨13年至今轉售，帳面獲利523萬元，單位期內升值逾2.5倍。

●奧運站維港灣1座高層E室，兩房間隔，實用面積約503方呎，以約23,000元放租2個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價3,000元，以20,000元租出，實用呎租約39.8元，新租客為夫婦，睇樓兩次即決定承租。

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新界區

●屯門錦暉花園1座中層G室，實用面積573方呎，套三房間隔，叫價600萬元，經議價後，以570萬元沽出，實用呎價9,948元，新買家為區內租客，把握疫情下的議價機會，置業上車。

●屯門居屋兆安苑F座高層6室，實用面積495方呎，兩房兩廳間隔，區內客為鄰近家人居住，方便照應，決定入市自用，於已補價自由市場即睇即以468萬元購入，實用呎價9,455元，稍低於市價成交。

●屯門恆順園7座低層B室，實用面積約639方呎，套三房間隔，外區投資客看好屯門區發展前景，故物色單位作長線收租用途，原業主月前開價約660萬元放售，議價後以627.3萬元購入，實用呎價約9,817元，原業主於2014年5月份以約372.8萬元購入，轉手帳面獲利約254.5萬元，升值約68.3%。

●荃灣爵悅庭東爵軒極高層G室，實用面積606方呎，三房間隔，新近獲換樓客垂青洽購，議價後以975萬元成交，實用呎價16,089元，上址今年9月放盤價為1,038萬元，11月降價至1,008萬元，最終減至975萬元沽出，累減63萬元或6%。

●青衣居屋青泰苑恆泰閣中高層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，望海景，由今年12月中開始放盤，於已補價自由市場叫價738萬元，經議價後減價8萬元或約1.1%，最後以730萬元成交，實用呎價約13,177元，屋苑現時約有13個放盤，自由市場入場費由570萬元起。

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