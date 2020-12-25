影響升勢！東京交易所：2022年逐步淘汰低市值公司

外國傳媒報道，東京證交所周五(25日)指出，將逐步把市值低於100億日圓(約7.5億港元)的公司，從主要的東證(Topix)指數移除，約佔所有上市股票的1%。相關措施於2022年4月啟動。

該行動主要為因應部分批評認為，交易所允許許多增長展望有限及公司治理標準薄弱的企業繼續留在主板，會抑制東證指數的上漲空間。

交易所稱，2022年4月會將調整為3部分，分別暫稱為初級市場、標準市場和增長市場。

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