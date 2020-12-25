【深度解構】全球氣候變遷　疫後經濟難關

全球在2020年經歷了一場世紀疫情浩劫，雖然疫苗已面世，疫情有望在2021年大致受控，但接下來的危機並非世人能夠克服，就是「氣候變遷」。聯合國近期警告，世界正瀕臨「氣候大災難」，是切切實實影響經濟復甦的阻力，同時帶出「綠色經濟」的巨大商機。

在聯合國警告世界正瀕臨「氣候大災難」邊緣之際，各地企業都加強對抗氣候變遷的行動，包括雀巢(Nestle)宣布將投資36億美元(約280.8億港元)對抗氣候變遷。水泥界「龍頭」LafargeHolcim表示，將耗資1.12億美元(約8.73億港元)減少印度的碳排放。新加坡主權財富基金也採取行動，反映企業與投資者日益關注環保議題。

聯合國世界氣象組織(WMO)近期發表報告指出，2020年全球平均溫度將較前工業時代(1850至1900年)高出約攝氏1.2度，很可能成為史上第二熱的一年。

食品業面對環境衝擊和包裝廢棄物的指控，正加緊步伐重振信譽。全球最大食品公司雀巢表示，將在未來斥巨資對抗氣候變遷，也希望在2050年達成零排放目標。

公司表示，相關計劃的第一步是2030年時把碳排放量減半，2050年時該公司全球800個場地均使用100%再生電力。雀巢也將協助農民和供應商轉向再生農業，準備在未來10年植樹兩億棵。

另外，全球最大水泥製造商LafargeHolcim表示，將減少該公司在印度製造的二氧化碳排放；斥資為印度6座工廠發展廢熱回收系統，每年可望減排50萬噸。

新加坡政府投資公司(GIC)亦宣布，加入亞洲投資者氣候變遷聯盟(AIGCC)和氣候行動100+倡議，提振區域投資者對抗氣候變遷的努力，並致力確保投資組合中的企業遵循轉向永續之路。

有分析師指出，該些企業致力減排，是因為投資者日益重視環保議題，成為長線持有主調。

【今年頻現天災 關鍵指標惡化】

經常提到氣候變化帶來危機，雖然相關新聞或使人變得麻木，但災難與危機不會因人類麻木而消失或緩和！2020年又是重點：多項氣候紀錄被打破，颶風、山火、熱浪、洪水、乾旱、融冰此起彼落地爆發，氣候變得更極端。

聯合國世界氣象組織(WMO)近期發表《全球氣候狀況報告》報告指出，今年全球暖化狀況從7項關鍵氣候指標來看都呈現惡化，讓全球無數民眾身受其害。報告指出，今年全球超過5,000萬人受到雙重打擊—氣候災難與疫情大流行；中美洲國家更遭遇三重打擊—兩個颶風、新冠肺炎，以及原本就存在的人道危機。

儘管今年適逢能夠降溫的「拉尼娜現象」(La Nina)，且疫情嚴重拖累工業生產，但是仍然成為史上最熱3年之一。今年升溫最顯著的地區在亞洲北部，尤其是西伯利亞的北極圈(Siberian Arctic)，比往年平均值高出攝氏5度。

2011至2020年是史上最熱的10年，WMO秘書長Petteri Taalas表示，全球升溫幅度在2024年之前有可能超過《巴黎協定》設定的上限，即攝氏1.5度。根據氣候行動追蹤組織(CAT)最新分析，如果《巴黎協定》各參與國能做到承諾的溫室氣體排放減量，升溫幅度也只能局限在攝氏2.1至2.6度之間。

【美國：蓋茨促年撥2730億作研發】

一向極為關注氣候危機的微軟創辦人蓋茨認為，美國應成立專門的聯邦組織，全力研發乾淨的能源對抗氣候變遷，更提議政府應該要編列350億美元(約2,730億港元)的預算在這方面，較目前的支出增加4倍。

他除了在疫情期間大力資助疫苗研發外，也為氣候變遷議題發聲，認為美國政府沒有一個統一的組織專門管理再生能源，應該比照「國家衞生院」(NIH)成功的做法，成立「國家能源創新研究院」，專心投入乾淨能源的相關研究。

他認為政府低估了能源研究的預算，聯邦政府每年花費350億美元在醫療研究上，再生能源的研究支出卻只有70億美元，「平等對待醫療和能源議題將會是關鍵的第一步」，除了能夠加速發展乾淨能源，也會創造超過37萬個工作機會。

與特朗普不同，美國候任總統拜登極為關注氣候問題，近日宣布6位「氣候變遷團隊」成員，並將在白宮成立「國內氣候變遷政策辦公室」。

為應對氣候變遷，拜登提名John Kerry為氣候變遷總統特使，負責美國參與全球氣候變遷行動；環保署前署長Gina McCarthy出任國家氣候變遷顧問，其副手為拜登的長期顧問Ali Zaidi，他曾協助制訂奧巴馬政府的氣候變遷政策，也參與巴黎氣候協定的談判。

拜登團隊也表示，將致力推動乾淨能源，並挽救汽車產業，落實2050年之前，美國溫室氣體零排放。

事實上，拜登的能源政策着眼於再生能源，並制訂了一些可衡量的短期目標：包括在5年內安裝5億個太陽能電板及6萬台風力發電機。

此外，拜登的氣候政策強調，基礎建設是對抗氣候變遷相當關鍵的一環，例如在2030年之前達到50萬輛電動車充電站的目標，還包括打造可承受野火、洪水與海平面上升等具適應力的城市，這不僅包括道路與橋樑，還有綠色電網及改良的水利基礎設施。總體計劃是承諾未來4年美國的氣候變化投資支出將達兩萬億美元(約15.6萬億港元)，每年減碳投資支出達美國國內生產總值(GDP)的1.5至2.5%。

【歐盟：鎖定55項潔淨能源技術】

歐洲方面，全球最著名的管理諮詢機構之一凱捷集團研究指出，綠色氫氣、低碳航空燃料、電動車等55項潔淨能源技術，將協助歐洲在本世紀中期達成碳中和目標。

報告主要指引官員和投資者，為歐盟認可和預測歐盟復甦基金應投資項目，協助該區域在後疫情時期的經濟發展。報告尋找了200項計劃和選擇55項技術為「成熟可投資的」，能在2030至2050年期間快速獲得成果。

總計來說，這些技術將每年創造7,900億歐元(約7.2萬億港元)的零排放產品和服務，減少8.71億噸的氣體排放。相關技術每年將需要公私部門約1,440億歐元投資，支持1,270萬個工作；而每一歐元的投資，將在2050年的歐洲市場產生9歐元的收入。

選取的技術和計劃項目包括太陽能模組超級工廠、大規模移動離岸風力、大規模綠色氫氣生產、100%再生能源電力的電網發展、直接的碳捕抓技術等。

在涉及產業部門上，包括替代混泥土的材料、綠色氫氣生產精煉廠、鋼鐵工業的碳捕抓、熱加工產業轉向低碳燃料。

在運輸方面，計劃包括為航空提供低碳燃料生產的大規模工廠、綠色氨燃料船隻和運輸基礎設施、電動貨櫃車和電動車充電基礎建設。

作為2025年碳中和計劃的一部分，歐盟希望加速綠色產業在地的生產，包括用於製造低碳鋼鐵的氫燃料，以及潔淨汽車的電池。作為歐盟執委會副主席Maros Sefcovic近日指出，歐盟在2025年將生產足夠的電池，以供應增長快速的電動車(EV)動力所需，毋須再依賴進口電池。

【新西蘭：宣布進入「氣候緊急狀態」】

新西蘭國近期通過宣言，宣布國家進入「氣候緊急狀態」，並矢言公共部門將在2025年達成碳中和目標。新西蘭政府去年已承諾將在2050年前實現碳中和，並於2035年前全數使用可再生能源發電。

在新西蘭之前，英國國會在去年5月率先表決通過宣言，宣布國家進入「氣候緊急狀態」，成為全球第一國，愛爾蘭則緊接在後；目前全球已有日本、加拿大、法國等32個國家跟進，肯認氣候變遷危機對地球的威脅。

雖然本次通過的「緊急狀態宣言」僅具有象徵性的意義，但總理Jacinda Ardern在國會發表演說時強調，國家會在生命、財產受威脅，民防面臨危急時發布緊急狀態，「如果不因應氣候變遷，我國就會持續上演這些緊急狀況。」她呼籲為了後代子孫採取迫切行動。

雖然新西蘭向來給人「潔淨」、「綠色」的形象，但在全球43個已開發國家中，它是少數(12國)碳排量呈現上揚的國家——過去20年間，該國淨碳排量增加了60%，在經合組織(OECD)32國之中位居中游。

【英國：溫室氣體排放冀10年減68%】

英國政府近期表示，計劃在這10年內將溫室氣體(尤指二氧化碳)排放量減少逾三分之二，將成為全球主要經濟體中溫室氣體減排率最快的國家。

英國目標是在2030年前將溫室氣體排放量比1990年水平減少68%，這目標是具法律約束力的計劃之一，以助英國在2050年前成為「碳中和」國家。

該國首相約翰遜11月時曾公布「綠色工業革命」計劃，料將創造25萬個工作機會。該計劃包括禁止汽油和柴油新車銷售，將離岸風力發電增加4倍，並擴大氫氣生產能力，這些都放眼在10年內達成。

【日本：擬2030禁售新出廠純汽油車】

日本首相菅義偉上任後，曾承諾將擴大綠色投資，計劃30年後將造成污染的碳排放量，減到零水平。日本政府目前也全力動員，如火如荼規劃各項綠色政策，避免菅義偉當初開出的環保支票不能兌現。

日本可能會在2030年代中期，全面禁止在日本國內售賣新出廠純汽油車，並計劃以混合動力或電動汽車等一些環保車輛取而代之。市場又傳出日本政府正考慮設立一萬億至二萬億日圓(約742億至1,484億港元)的綠色環保基金，投資標的將鎖定對環境友好事業項目。同時，日本政府也正考慮多成立幾個環保投資基金，例如電池儲存技術開發，與減少碳排放污染等，希望早日實現碳中和目標。

【內地及香港：人行研藉FinTech拓綠色金融】

面對全球氣候問題，內地積極發展綠色金融。中國人民銀行行長易綱明言，將繼續探索利用金融科技(FinTech)發展綠色金融，會以碳中和目標為約束條件，進一步完善標準。

中央政府也強調，要加快推進創新轉型綠色發展、大力發展新興產業、抓好傳統產業轉型升級、深入開展生態產品價值實現機制試點，強調要注重全面排查和系統整改，加強生態環境系統保護修復。

香港方面，政府宣布2021年中將更新《香港氣候行動藍圖》，以定下更進取的減排策略，目標2050年前實現「碳中和」。另外，環境局將推出首份「電動車普及化路線圖」，籌劃停售傳統燃油私家車的時間表；另擬設於屯門環保園的廢紙回收製漿廠，則預計明年上半年招標，2024年前投產。

【南韓：豪擲546億發展綠色經濟】

南韓緊追日本與中國內地步伐推動環保。總統文在寅承諾，將在2050年之前達成「碳中和」，矢言投資8萬億韓圜(約546億港元)聚焦於綠色經濟增長，作為史無前例對抗新冠肺炎疫情所推出財政刺激的一環。

文在寅表示，他們將與國際社會一起積極因應氣候變遷，朝2050年之前達成碳中和的目標前進，以再生能源取代煤，創造新的市場、產業和就業機會。他承諾在2060年之前，廢除核能電廠；再生能源佔全國總發電量的比重在2030年以前計劃達到20%。

根據國際能源署(IEA)資料，南韓目前只有5%的電力來自再生能源，在經合組織(OECD)會員國中比率最低。

世界銀行的數據則顯示，南韓經濟規模全球第12大，是全球第7大高碳排國家。

【掌握商機 聚焦5大減碳主題】

根據施羅德投資集團獨家研發的「氣候變化儀錶板」所預測，今年次季全球氣溫將上升攝氏3.9度，幾乎是《巴黎協定》目標攝氏2度的兩倍。雖然與10年前相比，已有愈來愈多政策制訂者與企業，加入對抗氣候變遷的行列，但成效不彰。

因此，投資團隊預期，以「減碳」為目標的5大投資主題，像是潔淨能源、能源效率、環境資源、低碳排領導者、可持續運輸，以及其中發展良好的重點企業，將會持續獲得投資市場的青睞，也可望是後疫情時代，支撐大市的重要力量。

舉例來說，國際能源署(IEA)2019年報告指出，2024年全球近三分之一電力將來自再生能源，綠色能源發電量預計5年將增長5倍，其中離岸風電目前已提供全歐盟2%的電力，預計至2040年將增長9倍，意味以再生能源、基礎建設、核能電力為代表的潔淨能源，未來增長力度不容小覷。

一般提到氣候變化投資主題，直覺想到的是再生能源，但這僅是狹隘的定義。其實，在力抗碳排放的大架構下，運用智能創新、降低環境衝擊的領先企業，才是投資核心，投資者耳熟能詳的科技領導企業如亞馬遜等，也是投資選項。例如亞馬遜使用的雲端運算透過數據中心中央化提升效能，比傳統的資料中心對環境更加友好。

另外，來自荷蘭的電力管理企業Alfen是當地最大的能源效率管理商，以設計生產智能電網、電力儲存設備、電力轉換管理系統為主，簡單的說，這家公司以開發「省電」系統聞名，自2018年掛牌以來股價爆炸性增長。另外是美國最大的連鎖超市Kroger，其工廠與太陽能節電設備整合，電力消耗已降低了40%。

【世界氣候變遷績效報告出爐 美國包尾】

為應對影響未來經濟的氣候變遷，市場上有「氣候變遷績效指標」，以監察各地是否落實綠色政策。2021年相關指標在本月初於德國公布。根據評估報告，前3名依然「空缺」，因沒有國家或地區達到相關要求，第四名為瑞典、第五名為英國、第六為丹麥。

至於榜末方面，倒數第一名為美國、倒數第二為沙特阿拉伯、倒數第三為伊朗、倒數第四為加拿大，台灣則為倒數第五名。名次上升最多的最佳進步獎有葡萄牙(第十七名)和新西蘭(第廿八名)。歐盟整體排名則拜氣候政策大幅提升所賜，上升6位，排第十六名。

上述指標由2018年開始，依據4大指標評分，分別是溫室氣體排放(40%)、再生能源發展(20%)、能源使用(20%)和氣候政策(20%)。氣候政策方面又可細分成「國際氣候政策」以及「國內氣候政策」兩個細項。

絕不要輕視上述指標，皆因不少基金會依據不同地區的綠色指標作出長線部署。歐洲第一大、全球前10大資產管理公司鋒裕匯理表示，近年資金持續由非ESG(環境、社會及企業管治)股票型基金流入ESG股票型基金，今年在疫情影響下，更獲資金青睞。數據顯示，相關資金淨流入已突破1,000億美元。若相關地區重視氣候變遷與環境相關政策，將更有助於ESG相關趨勢的發展。

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