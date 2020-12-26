委內瑞拉開飯艱難　最悲情國家有幾悲？

新冠肺炎疫情打亂了不少人的生計，並造成糧食危機，若要數全球最悲情國家，不是位於非洲，而是南美洲的委內瑞拉！受惡性通脹及政局混亂衝擊，這個一度是全球產油的重點大國，目前不但面目全非，人民連開飯也艱難，實實在在是人間地獄。

【失業率物價高 「痛苦指數」居首】

外國財經媒體早前透過調查經濟學家對2020年物價增長和失業率的預測，並將他們的答案與去年進行比較，來確定每個國家的得分，再對主要經濟體進行排名，形成「痛苦指數」（Misery Index）。當中，委內瑞拉「成功」蟬聯，再度成為「全球最悲情國家」。

與去年一樣，委內瑞拉、阿根廷、南非和土耳其仍然是全球最悲慘的4大經濟體。而在全球最大的經濟體中，日本的「痛苦指數」增長最小；而歐元區和英國的失業率都大幅上升，通脹也有所下降。

泰國再次被評為「最不痛苦的經濟體」，並可稱為「最幸福國家」。瑞士、新加坡和日本則緊隨其後。

【煉油能力崩潰 需依賴伊朗資助】

雖然委內瑞拉是目前全世界已知原油儲備最豐富的國家，但是近年經濟崩潰，馬杜羅（Nicolas Maduro）政權又遭到美國制裁，煉油能力遭遇毁滅性打擊。因此，市傳為了避免出現嚴重燃油短缺，另一個受美國制裁的國家伊朗近期派遣該國最大的油輪船隊，以資助委內瑞拉。

據媒體引述消息人士的說法，伊朗派出了大概10艘油輪的船隊前往委內瑞拉，除了幫助解決委內瑞拉國內的燃油短缺問題外，還可以幫助委內瑞拉出口大量的原油。

原油儲備如此豐富的委內瑞拉之所以面臨燃油短缺，是因為委內瑞拉石油公司（PDVSA）長期管理不善、腐敗又缺乏投資，再加上美國制裁，讓煉油廠因缺乏進口零組件而維護困難，馬杜羅政權的現金又已幾乎耗盡，導致煉油能力不斷下降，漏油事故、工傷意外等，幾乎成了PDVSA的日常事件。

今年10月初，伊朗曾派3艘油輪資助委內瑞拉，而這些燃油已幾乎耗盡；消息人士透露，委內瑞拉還在與伊朗商討修復煉油廠的可行性。事實上，中國在2018年時曾考慮幫助修復煉油廠，但實地考察後就對此缺乏興趣。

報道還提到，委內瑞拉如果還想要煉油廠持續運作的話，就應該出口更多原油，以騰出存儲空間，但現在連中國或俄羅斯等「盟友」都迴避此事，伊朗成了委內瑞拉最後可以依賴的國家。

【國民每月最低工資買唔起基本食品】

委內瑞拉有幾悲情？該國今年較早前曾公布了雞蛋、香腸、奶油、奶粉等27種基本食品的新價格控制清單，惟價格卻仍較當地最低月薪還高，是切切實實的糧食危機。

據媒體獲得的文件顯示，當地基本食品花費40萬玻利瓦以上，按官方匯率，這相當於15.6港元。然而，40萬玻利瓦是政府新設定的最低工資。再者，上述是今年4月官方披露的數據，如今民眾受貨幣貶值之苦，恐連買基本食品也有問題。

【通脹達3684% 擬重推10萬元面額鈔票】

面對通脹失控，委內瑞拉貨幣再度成為市場熱話！有媒體報道，該國有意再印製面額10萬元的鈔票。今年5月統計數字顯示，過去1年當地通脹高達3,684%。有消息人士指出，政府進口了約71噸鈔票紙，準備印製面額10萬元的「主權玻利瓦」（sovereign bolivar）鈔票，預計每張10萬元的「主權玻利瓦」鈔票僅值0.23美元。

事實上，這並非委國首次印製面額10萬元的鈔票，早在2017年11月，當局就曾印製面額10萬元的「強勢玻利瓦」（strong bolivar）鈔票，當時價值為2.5美元。然而，隔年委內瑞拉又宣布將貨幣更換為目前的「主權玻利瓦」，與舊幣「強勢玻利瓦」兌換比率為1比10萬。

委內瑞拉總統馬杜羅2013年上任後，錯誤經濟政策、貪腐和政府管理失當，引發長期惡性通脹。委內瑞拉中央銀行（BCV）官方估計，2016年至2019年4月之間，該國通脹上升至53,798,500%。

新貨幣僅4年後再出現10萬元面額，這意味着馬杜羅透過換幣來穩定經濟政策徹底失敗，有經濟學者指出，現在委國內部早已對政府發行鈔票失去信任，國內至少有60%的交易是透過美元進行。

【死不安息 連租棺材都負擔不起】

委內瑞拉多數人活在貧窮線以下，連為死人搞喪禮也負擔不起。

有媒體報道，委內瑞拉貨幣嚴重貶值，人民生活十分艱苦。舉例來說，買1公斤番茄也要準備一大疊現金，可想而知當地貨幣制度已崩潰到無法想像的程度。

受惡性通脹影響，當地人民每月僅能賺得折合約3美元（約23港元），除了生活捉襟見肘，連「盡孝」也難，因運輸遺體與購買棺材安葬的費用可能高達數百美元，是極龐大的負擔。有些當地人要透過租棺材來節省購買的開支，惟租棺材也要50美元（約390港元），雖然較購買需花費100到300美元（約780至2,340港元）便宜得多，但也是沉重負擔。同時要求助他人義務將屍體做防腐處理，因用來縫合屍體的縫合費也要5美元（約39港元），不是人人都付得起。

對許多當地人來說，過去5年，該國經濟崩潰帶來的影響尤其嚴重。回看過去20年，當地曾是巨大石油財富中心，惟目前產量驟降，兒童因營養不良死亡，身邊的人也愛莫能助。更甚的是，在這場經濟危機裏，除了活人受罪外，死人也不得安寧，墓碑經常傳出失竊的事情、墳墓被洗劫貴重物品……

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