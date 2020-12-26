茅台「上繳」股權累計8%
2020年12月26日 00:16
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內地股市聖誕節表現向好。
內地股市聖誕節表現向好，滬綜指收報3,396點，升33點或0.99%；深成指則收報14,017點，升101點或0.73%；深圳創業板指數收報2,840點，升20點或0.71%。滬深兩市周五主板成交共約9,538億元人民幣(下同)。
此外，市場續關注白酒股恐成為科網巨企後，另一被嚴查的產業。繼「股王」貴州茅台(600519.SH)之後，老白干酒(600559.SH)周五公布，控股股東老白干集團的10%股權劃轉給河北省財政廳。該股周五收跌4.87%，盤中一度觸及10%跌幅而停板。
而貴州茅台周五收跌0.019%，報1,830元，其近日接連傳出利淡消息，包括周三公布，計劃通過無償劃轉方式，將5,024萬股股份(佔公司總股本的4%)劃轉至貴州省國資營運公司。按當日收市價計，市值約925億元。該公司周五再披露，已累計劃轉8%公司股權給貴州省國資委。
話說回頭，上海證券交易所周四發布關於貴州茅台相關事項的監管工作函，當晚內地國家市場監督管理總局也發文指，將加強2021年元旦與春節期間市場價格監管，文中還特別提到會加強茅台等名優白酒價格監管。
白酒股近日雖集體調整，惟券商國泰君安仍建議增持貴州茅台、五糧液(000858.SZ)、瀘州老窖(000568.SZ)等高價白酒類股。有分析指，茅台酒一瓶約2,000元，但公司市值卻超過2萬億元，為全球市值最高的酒精飲料公司，這明顯是被「炒」出來，故惹監管當局注視。
事實上，貴州茅台是「疫」市贏家，今年首9個月淨利潤按年增11%達338.2億元。
另外，深交所周五公布，下周一起，啟明醫療(02500)、亞盛醫藥(06855)、康方生物(09926）、康寧傑瑞(09966)、諾誠健華(09969)、沛嘉醫療(09996)將獲納入港股通範圍。上交所則宣布，康方生物、諾誠健華、沛嘉醫療獲納入，同樣下周一生效。
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