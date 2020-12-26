茅台「上繳」股權累計8%

內地股市聖誕節表現向好。

內地股市聖誕節表現向好，滬綜指收報3,396點，升33點或0.99%；深成指則收報14,017點，升101點或0.73%；深圳創業板指數收報2,840點，升20點或0.71%。滬深兩市周五主板成交共約9,538億元人民幣(下同)。

而貴州茅台周五收跌0.019%，報1,830元，其近日接連傳出利淡消息，包括周三公布，計劃通過無償劃轉方式，將5,024萬股股份(佔公司總股本的4%)劃轉至貴州省國資營運公司。按當日收市價計，市值約925億元。該公司周五再披露，已累計劃轉8%公司股權給貴州省國資委。

話說回頭，上海證券交易所周四發布關於貴州茅台相關事項的監管工作函，當晚內地國家市場監督管理總局也發文指，將加強2021年元旦與春節期間市場價格監管，文中還特別提到會加強茅台等名優白酒價格監管。

事實上，貴州茅台是「疫」市贏家，今年首9個月淨利潤按年增11%達338.2億元。

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