肺炎疫情未見好轉，各類物業聖誕節期間繼續劈價及低價出貨，其中紅磡環海‧東岸一個銀主單位，降價20萬元後，僅以600萬元售出，低市價10%之餘，比4年前做價再低約4.2%。而業主擴大議幅，將軍澳二手市連錄特色單位減價成交個案。

中原葉文浩稱，上述單位為環海‧東岸1A座高層F室，實用面積309方呎，於今年7月曾以645萬元售出，估計最終未有完成交易。近日由銀主以620萬元重新放盤，成交呎價19,417元，單位在5個多月期間，賣平近7%。據了解，上址2016年購入價為約626萬元。

事實上，近日銀主出貨態度趨積極，同類放盤顯增，其中灣仔嘉薈軒高層11室，實用面積357方呎，由忠誠拍賣行下周三(30日)推出，開價580萬元，呎價約16,246元。據悉，個別銀行對上址網上估價逾730萬元，開價低估值逾20%。

就連少有業主放盤的特色戶單位，出貨都要劈價。利嘉閣黃金欽指，將軍澳城中駅7座連平台單位，實用面積約464方呎，連397方呎平台，8月開始放盤，原叫價900萬元，經議價後減價77萬元或約8.6%，近日以823萬元沽出，呎價約17,737元。據悉，原業主於2016年12月以約638萬元購入，持貨約4年物業升值約29%。

香港置業劉浩勤另稱，將軍澳蔚藍灣畔1座頂層連天台戶，實用面積654方呎，另連558方呎天台，早於2013年已開價1,980萬元放盤，料遠超當時市價。他續稱，上址今年9月開價已調整至1,240萬元，近日再減72萬元，以1,168萬元沽出，先後累減約41%，呎價約17,859元。

事實上，減價情況持續，低價成交湧現。世紀21北山嚴智贇透露，北角莊苑低層D室，實用面積518方呎，兩房間隔，獲區外首置客以約860萬元承接，呎價16,602元，做價及呎價創物業同類型單位近兩年新低。原業主於2017年1月以758萬元購入上址投資，持貨3年辣招屆滿即沽，帳面獲利102萬元，單位期內升值13%。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020