疫情摧毀美國就業市場？較年長人士「提早退休」

外媒報道，新冠肺炎疫情打擊數十年來保持強勁的美國就業市場。今年很多失業的較年長勞工恐怕難以再獲聘用，被逼提早退休。

報道指出，今年春季，美國經濟損失掉2,200萬個工作職位，雖然在接下來幾個月，就業市場恢復超過一半，但和經濟復甦一樣，勞動市場的反彈並不平均。

高盛集團經濟學家Joseph Briggs本月稍早撰寫研究報告說：「年輕勞工的勞動力參與率幾已完全恢復，可能反映較低的染疫健康風險，以及大專院校入學率下滑現象，然而，較年長勞工和女性的參與率，恢復較慢。」

根據美國勞工統計局，11月勞動人口參率是61.5%，比疫情爆發導致經濟停滯久前的2月份低1.9個百分比。

Briggs估計，10月多出大約83萬退休勞工，代表疫情前和現今勞動力差距的4分之1。

為保護自己和丈夫隱私不願透露姓氏的Rachel現年66歲，住在維吉尼亞州，原本是政府僱員，但4月被裁，她說，「從年收入6位數到立即陷入貧窮。我們在財務和心理上都沒準備好要退休。」

Rachel說，重返職場令人生畏，因為較高齡勞工的健康風險高。僱主對僱用可能較易染疫的勞工也感到遲疑。

一旦退休就不太可能再返回工作職位。這些被逼退休者將落入永久失業類別，經濟學家從疫情一開始就擔心此事，因永久失業會拖累經濟增長，尤其是在像美國這種仰賴消費支出驅動經濟成長的國家。

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