新世界培育初創企業　以新技術應對疫情

2020年12月26日 01:58
  • 東網電視
    更多新聞短片
    入選初創企業Rice Robotics總經理Rhaime Kim
    新世界發展(00017)宣布，旗下全亞洲首個以聯合國可持續發展目標(UNSDG)為藍本的初創企業加速計劃Impact Kommons展開新一階段，挑選15間初創企業，協助其業務及方案商品化。當中，有入選初創的技術已經可廣泛應用於應對現時疫情。
    主打餐飲、酒店、寫字樓及零售業應用機械人Rice Robotics的小型機械人，可以代替人手送遞食品、文件及貨品等，從而在疫情下減少接觸。
    Rice Robotics的技術現於新世界集團旗下的K11 ATELIER辦公大樓中，以概念驗證性質試營運。
    --------------------------
    銀行落雨收遮！點算好？
    持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
    《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
    只須一個電話，滿足您資金需要。
    ．物業一按二按．公居屋貸款
    ．業主私人貸款．中小企貸款
    查詢：2525 3535
    網址：https://bit.ly/2Xvlfys
    WhatsApp：https://wa.me/85293210040
    忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
    放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020