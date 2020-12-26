新世界培育初創企業 以新技術應對疫情
2020年12月26日 01:58
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入選初創企業Rice Robotics總經理Rhaime Kim
新世界發展(00017)宣布，旗下全亞洲首個以聯合國可持續發展目標(UNSDG)為藍本的初創企業加速計劃Impact Kommons展開新一階段，挑選15間初創企業，協助其業務及方案商品化。當中，有入選初創的技術已經可廣泛應用於應對現時疫情。
主打餐飲、酒店、寫字樓及零售業應用機械人Rice Robotics的小型機械人，可以代替人手送遞食品、文件及貨品等，從而在疫情下減少接觸。
Rice Robotics的技術現於新世界集團旗下的K11 ATELIER辦公大樓中，以概念驗證性質試營運。
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