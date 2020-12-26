日本7-11欲轉戰網上銷售　分析師潑冷水

日本7-11的控股公司Seven & i Holdings希望超越「街頭便利店」的商業模式，轉戰網上銷售，與加速數碼化的沃爾瑪及其他電商競爭。不過，分析師潑冷水說，便利店難以在網上銷售取得成功。

當地傳媒報道，Seven & i Holdings總裁兼CEO井阪隆一表示，疫情期間，消費者行為正快速改變，他正設法提振網上銷售，建立起「讓消費者選擇網購商品要在哪裡以及如何取貨」的系統。亞馬遜和其他大型電商崛起，使便利店備受考驗，必須提供實體商店以外的服務。

井阪隆一希望透過物流，更精凖掌握每個地區的訂單數量，最終能導入浮動定價，在需求低時提供較便宜的運費。

目前Seven & i Holdings提供3種取貨方式：宅配、到店取貨及透過設在外部的物流櫃取貨。就宅配而言，該公司考慮推出一個結合旗下超商、連鎖餐廳Denny's，以及連鎖超市York一起出貨的系統。另外，在類似於沃爾瑪的「網上買、到店取」策略外，井阪隆一還考慮把物流櫃設在更靠近消費者的地點，例如辦公室和公寓大廈，目前正實驗設在托兒所的效益。

但Jefferies Japan分析師Mike Allen不看好便利店能在線上取得成功。他指出，消費者在便利店的消費「直到買下來之前都沒想過」。食物佔7-11門市70%的銷售，而且顧客經常在店內立即吃掉，與網上購物的計劃性採買性質不同。

Seven & i Holdings併購連鎖超市Speedway之後，在美國總共有14,000家門市，鞏固其在零售市場的地位，但井阪隆一認為，該公司僅在17個國家和地區設立門市，遠不如麥當勞和肯德基的逾100個國家，希望能利用美、日的經驗進軍新市場。

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