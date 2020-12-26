信和舉辦「升級再造聖誕樹比賽」歡度綠色聖誕

信和聯席董事兼人力資源總監廖懿妮(右一)、尖沙咀中心總經理曾貴良(左一)及旗下員工於尖沙咀中心升級聖誕樹前合照。

其中，信和總部尖沙咀中心以場內租戶及員工所提供的376個紅酒樽和350隻光碟，升級再造成環保聖誕樹；信和酒店的同事亦將回收物製作成聖誕裝飾，例如廁紙筒聖誕老人、瓶蓋雪人、咖啡膠囊聖誕鐘和膠樽雪花，宣揚愛與和平，傳遞歡樂的聖誕氣氛，同時實踐可持續發展及帶出環保信息。

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