【回顧與展望】 二手交投「疫」市增12%

新冠肺炎疫情來襲，加上經濟環境轉差，本港二手樓業主爭相劈價出貨，遂「谷起」交投量。截至12月下旬為止，今年二手私人住宅成交宗數，已比2019年全年超出近12%，但樓價升幅就差不多被全部蒸發，全年跌逾1%，較去年全年上升約2%掉頭回落。

而本港10個指標二手屋苑，成交量亦全數上升，東涌映灣園及鰂魚涌康怡花園，期內增幅更分別逾86%及71%，而平均呎價就有6個下跌，4個上升，反映主要屋苑走勢開始回落。

疫情下市民都減少外出，今年中曾有一段時間業主都拒絕「開門」，令睇樓量大幅下跌，但剛性需求推動下，當疫情稍為好轉，加上減價盤年中後湧現，推動二手成交向上。據中原資料顯示，今年截至12月21日為止，二手私宅買賣登記已錄40,197宗，較2019年全年錄35,893宗，已多出4,304宗。

事實上，交投上升的主因是樓價由高位向下調整，吸引買家入市。反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，今年3月曾跌至174.03點低位，較去年歷史高位大跌8.6%。該指數最新報175.88點，較去年底仍低約1.26%。而綜觀整體樓市，差餉物業估價署10月份售價指數報380.9點，較去年底高0.45%，料未反映第四波疫情市況。

至於10個藍籌屋苑今年交投量全部增加，成交量較去年上升介乎約9.8至86.4%，該批項目合共錄3,163宗，較去年全年升近40%。但同一批屋苑中，包括鰂魚涌太古城、康怡花園、鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城、將軍澳新都城及紅磡黃埔花園，平均呎價都較去年底為低，其中太古城下挫幅度達7.5%最大。其餘4個項目較去年底上揚，漲幅介乎0.6至7.2%。

映灣園今年暫錄328宗買賣，比2019年全年多152宗，平均呎價11,233元，較去年底增7.2%。美聯李錦榮稱，政府去年放寬按揭，區內二手物業按揭成數即時提升，準買家都加快入市，而樓價下跌，映灣園做價今年更曾跌穿600萬元，加上受經濟下行影響，航空公司大裁員，亦令減價盤增多，吸引外區客轉投，同時推動項目成交上升。現時屋苑放盤達230個，入場費由625萬元起。

市區方面，康怡花園今年暫錄194宗，較去年全年錄113宗，大增約71.7%。中原楊文傑亦表示，二手樓價下跌帶動屋苑交投增加，尤其項目低於800萬元的兩房戶，以及1,000萬元以下的三房單位，自從去年按保放寬後，特別受市場追捧。現時市場有約220個買賣放盤，兩房入場費由800萬元起。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，雖然過去一年受疫情影響及其他利淡因素拖累，但樓價未見急挫。而剛性需求帶動，加上放寬按保，二手交投因而回升。至於疫苗出現，經濟亦有望復甦，預期明年首季樓價回升2至3%，全年升幅料達7%。

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