【回顧與展望】1.2萬伙新盤 被迫延至明年推售
2020年12月26日 02:50
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肺炎疫情嚴重阻礙發展商今年開盤部署，初步統計，市場上至少逾1.2萬伙原定年內登場的一手單位，被迫延遲至明年才可推售，打擊全年新盤交投量，料僅約1.45萬宗，少過去年。
新冠肺炎疫潮自年初開始爆發，對整體經濟以至樓市氣氛均造成顯著衝擊，加上政府及不少公司均實施在家工作等措施，令到無論物料運輸、地盤建築以至申請各類型政府文件等進度均受影響減慢，不少樓盤的推出時間亦難以達到原定目標。
回顧年內被迫「缺陣」項目之中，不乏單位數量超過1,000伙的大型樓盤，當中包括信和置業(00083)等合作發展的元朗西鐵錦上路站項目，該盤將建約2,200個單位，最初計劃今年第四季有機會開盤，但最新預測要到明年第三季才可發售。
而同系與會德豐地產等合作的西南九龍GRAND VICTORIA項目，早前已率先公布命名進行軟銷，整個項目1至3期共提供1,437伙，原定首期可望於年底前開售，但目前估計亦要明年首季才可啟動銷售。
至於新鴻基地產(00016)同樣位處元朗區的西鐵元朗站上蓋發展項目第一期，原先亦部署於年底前展開推盤攻勢，首期設有1,030伙，惟發展商最新透露，該盤估計於明年農曆新年後才發售。
同時，由於豪宅市場較為針對內地等非本地客源，發展商普遍傾向等待正式「通關」後，才會推售旗下該類新盤，令多個原定年內推出的高價項目亦已變陣延遲發售，當中包括長實集團(01113)的西半山波老道項目及會德豐地產負責銷售的山頂道洋房項目等。
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