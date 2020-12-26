【回顧與展望】1.2萬伙新盤 被迫延至明年推售

肺炎疫情嚴重阻礙發展商今年開盤部署，初步統計，市場上至少逾1.2萬伙原定年內登場的一手單位，被迫延遲至明年才可推售，打擊全年新盤交投量，料僅約1.45萬宗，少過去年。

新冠肺炎疫潮自年初開始爆發，對整體經濟以至樓市氣氛均造成顯著衝擊，加上政府及不少公司均實施在家工作等措施，令到無論物料運輸、地盤建築以至申請各類型政府文件等進度均受影響減慢，不少樓盤的推出時間亦難以達到原定目標。

而同系與會德豐地產等合作的西南九龍GRAND VICTORIA項目，早前已率先公布命名進行軟銷，整個項目1至3期共提供1,437伙，原定首期可望於年底前開售，但目前估計亦要明年首季才可啟動銷售。

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