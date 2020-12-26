【回顧與展望】政府地價收益11載最少

政府降低長遠私人住宅供應比例，令短缺的私宅土地供應更加緊張，加上疫情來襲打亂社會運作，商業地皮連環流標，今年地價收益僅錄逾368.97億元，按年急插逾七成，創自政府主動賣地以來11年新低。

賣地結果差強人意，大型矚目地皮欠奉，整年只售出11幅土地，而全年賣地總收入，還不及去年以422.32億元批出的廣深港高鐵西九龍站大型商業單一地皮，相比2019年全年約1,311.2億元收益，大幅低逾942億元。

今年政府推出的商業地，更承接去年頹勢，先後有兩幅同類地皮流標，包括5月份收回的啟德地盤，以及10月流標的東涌商業地，而兩個地盤均為逾100萬方呎樓面的大型項目，反映在現時市況下，發展商對這大型商業項目出價較為審慎。

至於順利批出土地當中，最高價土地為山頂文輝道2至8號豪宅地，近日以120億元售出，每方呎樓面地價46,271元，創住宅官地歷史新高。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，政府調整未來公私營住宅比例，另像中環新海濱3號商業地這類大型土地，亦不是年年會有供應。再者，現時市況不穩，地價難望上升，對庫房收入都會有影響。

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