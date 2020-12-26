疫情起革命！美國企業提前6年數碼轉型

外媒報道，新冠肺炎疫情年初在美國大爆發後，嚴格防疫措施讓民眾的面對面互動大受限制，促使商界、政府和各種團體，把許多活動轉化成透過互聯網來完成。專家認為疫情讓居家工作需求崛起，使數碼轉型速度加快6年。

雲端通訊平台Twilio行政總裁Jeff Lawson說，科技早已讓社會進行數碼化，許多人透過數碼方式來互動，疫情讓這趨勢加快發展。他以運動品牌Nike為例，在居家工作的大環境下，其利用數碼工具來繼續營運。數碼轉型令其所有原本負責店面銷售的員工，一夕之間變成數碼銷售員。

Twilio在有關「數碼參與度」的研究中發現，商界為應付疫情而做出的反應，令其進行數碼化通訊策略的計劃提前約6年來進行。

外界認為數碼轉型對Twilio等雲端平台是一項利好因素，這股大趨勢帶動Twilio股價今年來飆漲近280%。Twilio主要業務是為企業提供數位通訊的基礎建設，使企業能透過網絡來跟顧客連繫，進行各種交易與服務。

其重要企業客戶包括叫車服務商Uber、訂房網站Airbnb和Nike等。隨着這些大客戶不斷拓展業務，Twilio業績也水漲船高。旅遊、訂房和叫車等佔Twilio整體業務約一成。

雖然疫情讓旅遊與出門等相關需求大減，但醫護、教育、非牟利事業、零售和其他產業，因封鎖等防疫措施而被逼以網絡進行遠距離工作和跟客戶溝通，紛紛進行數碼轉型，反而令Twilio因禍得福，因為數碼轉型能帶來長期商機。

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