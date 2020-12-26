疫情顛覆貨幣市場！美元在緬甸都不吃香

外媒報道，在今年新冠肺炎疫情打擊下，貨幣市場很多常態都被打破，連美元也失去冠冕。作為全球儲備貨幣，今年美元的表現落後於其他十國集團(G10)貨幣，而其跌幅在全球金融發展程度較低的市場更為明顯，緬甸貨幣就是一例子。

今年緬元兌美元累計上漲高達11%，在亞幣中表現最好。緬元匯率激增，主要反映出在疫情危機下，最多新興市場因為居家限制措施而削減了非必需支出，同時進口也隨之暴跌。

報道指，由於美元的避險資產地位不及本地市場，緬甸居民不敢依賴美元，因為可能連貨幣兌換商也沒辦法把美元換成緬元，去購買食品雜貨等必需品。

於8月底，緬甸新增感染和死亡病例雙雙飆升，緬甸政府由此禁止國內旅行，並在該國的商業中心仰光省重新施行嚴格的居家令。

Kanbawza Bank資深顧問、緬甸央行前副行長Than Lwin表示，愈來愈多緬甸人民依靠緬元購買食品和藥品等必需品，而不是花在旅行、衣服和其他時尚用品上。

2018年緬甸央行取消了緬元的波動區間，當年緬元兌美元下跌約12%。通脹也蠶食了緬元的價值，今年2月時當地通脹曾達到9.2%。1980年代在軍方統治下，日子更不好過，幾種鈔票直接作廢，很多人的積蓄化為烏有。

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