亞馬遜員工擬成立工會 明年初闖關
2020年12月26日 06:11
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(Getty Images圖片)
外媒報道，美國電商龍頭亞馬遜(Amazon)員工打算籌組工會，將是這家全球最大網上零售商2021年面臨的新挑戰。根據協商，員工明年初將就能否成立工會進行首度闖關，是繼2014年以來再度舉行工會成立的投票。
亞馬遜阿拉巴馬州倉庫員工11月向全美勞工關係委員會(NLRB)請出請願，要求加入零售、批發和百貨商店工會(RWDSU)，向推動工會成立邁進。
代表阿拉巴馬州Bessemer倉庫員工的RWDSU與亞馬遜展開談判，針對明年舉行的投票以及可投票員工資格作出決議，但尚未訂出確切投票日期。
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