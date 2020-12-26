亞馬遜員工擬成立工會　明年初闖關

外媒報道，美國電商龍頭亞馬遜(Amazon)員工打算籌組工會，將是這家全球最大網上零售商2021年面臨的新挑戰。根據協商，員工明年初將就能否成立工會進行首度闖關，是繼2014年以來再度舉行工會成立的投票。

亞馬遜阿拉巴馬州倉庫員工11月向全美勞工關係委員會(NLRB)請出請願，要求加入零售、批發和百貨商店工會(RWDSU)，向推動工會成立邁進。

代表阿拉巴馬州Bessemer倉庫員工的RWDSU與亞馬遜展開談判，針對明年舉行的投票以及可投票員工資格作出決議，但尚未訂出確切投票日期。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020