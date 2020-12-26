比特幣直迫25000美元　投資者笑稱「Merry Bitmas」！

虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)升勢於聖誕假期間仍然凌厲，且屢創新高。據CryptoCompare數據，在過去24小時曾高見24,785.79美元再破頂，直迫25,000美元大關，最新仍漲逾4%至24,644美元。難怪有份投資的網民直呼「Merry Bitmas」！

Blockchain.com研究部門主管Garrick Hileman稱，Bitcoin升勢僅僅剛起步，料2021年市值將可突破1萬億美元。

此前，投資管理機構Guggenheim Partners全球投資長Scott Minerd亦預期，Bitcoin未來應可達到40萬美元。

事實上，Bitcoin今年以來翻逾2倍，不過升得高，同樣可以跌得快，令人不禁擔心3年前的悲劇可能歷史重演。2017年Bitcoin曾觸及19,783美元的盤中紀錄，1個月後隨即跌穿1萬美元，之後長期在低位徘徊。

而監管機構仍質疑其價值及安全性，美國證券交易委員會(SEC)及美國國會局制定了虛擬貨幣標準化法規，美國財政部亦提議新設規定，要求投資人提供身分資訊。

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