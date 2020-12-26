1周10大驚奇：明年將迎來「V年」？首季全球最黑暗？

2020年殊不容易才來到聖誕節，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失！及後會如何呢？繼續作壁上觀，最少直至1月5日吧！

【1、投資者要警惕！美媒指特朗普愈來愈不可控制】

2020年快將過去，惟2021年可謂不太值得期待，尤其是美國政局仍舊混亂。美國媒體本周報道，任期只剩4周，此時此刻的美國總統特朗普顯得比平常更肆無忌憚，過去幾天的言行舉止，展現了擔任總統以來最讓人無法捉摸的一面；特朗普身為全世界最有權力的人物，卻把所有心力聚焦在一個超越他控制範圍外的領域：找不到能避開以「失敗者」角色離開白宮的方式，就連某些最忠心的幕僚近期也對特朗普飄忽不定的行為舉止感到擔心。

報道指出，特朗普這陣子的表現到底是耍脾氣、引人注意還是某種形式的自我心理療癒，外界無法確知。不過，有政壇人士認為，或許這一切都是特朗普在為宣布再戰2024年的戲劇化鋪陳。毫無疑問，候任總統拜登宣誓就職前的這20幾天，華府將充滿焦慮不安。

為了留在總統位子上，特朗普是否將不惜一切代價留在白宮，或者將在接下來幾周突然推出一連串片面政策決定，無人說得準。一名前任顧問透露，目前狀況最讓人憂慮的重點在於白宮西廂某些核心幕僚都已經消失了，以往這群幕僚如同特朗普身邊的防護網，私下彼此串聯起來，努力防止特朗普接受高風險、可能觸法或危險有害的外部建議。

【2、異象：未來幾日股市凶多吉少？】

異象也認同短期恐有危機！俗稱「恐慌指數」的VIX指數期貨曲線暗示，未來幾日投資者將因英國脫歐及疫情而有所警戒。

Mizuho美國首席經濟學家Steven Ricchiuto指出，今年回報已不錯的投資者，早已為年底做好準備，目前部分很可能接近「中立」。隨着獲利的投資者離場，股市受到留在場上的淡友主導。他表示，疫情依舊充滿不確定性，再加上歐洲重新封城、英國出現感染力更強的變種病毒株，投資者也許傾向等疫情局勢明朗後再做打算。

據法國巴黎銀行估計，年底前的資產配置再平衡行動，將有630億至850億美元的資金從股市撤出、注入債券。據該行估算，股債的回報差異及資產配置再平衡行動，可能會導致美股在今年最後一周下跌1.5%。

事實上，VIX指數周一(21日)受英國出現變異病毒的帶動曾飆高48.85%至31.46點，創11月4日以來盤中新高。追蹤VIX的2021年2月期貨價格曲線暗示，隨着英國脫歐、疫情惡化，未來幾天金融市場將保持高度警戒的狀態，估計美股最快也要等到明年1月初才能再次創新高。

【3、專家預言美股狂冧近50% 主要有3大原因...】

至於冧市原因，最少有3個！洛杉磯避險基金Hercules Investments的執行長兼投資長James McDonald於近期寫給客戶的報告中，提出股市可能迅速轉向崩跌的3個理由，包括英國出現新冠肺炎變種病毒株、科技股估值已達高峰，以及美國新刺激方案不足以抵銷新冠疫情的經濟衝擊。

他表示，英國出現變種病毒株將為市場帶來額外風險，尤其是疫苗近期的進展讓許多投資者早已期望恢復正常生活。新的毒株是可能改變並引發劇烈沽壓的催化因素之一，特別是當股市近期創新高。

他又解釋，美國科技股近期估值已超越1929、1987、2001和2008年股市大崩盤前幾日與前幾周的水平。有關科技股在新冠病毒引發不利環境之際會維持上漲的想法，是基於歷史樂觀看法。正如現在所見，最終實際情況會在一夕之間發生變化。

最後，美國國會最新敲定的9,000億美元刺激方案是必要的，且普遍符合投資者預期，但他認為該方案的規模將不足以限制疫情帶來的經濟衝擊。在這種情況下，如果投資者的信心轉壞，標普500指數可能崩跌至1,900點，道瓊指數可能下探至15,000點，比當前水平下跌約50%。

他稱，市場總是會在攀升至52周高位後的幾周和幾個月內崩跌，只要有一點信心的改變，就會引發大量拋售。道指和標指上周都創歷史新高，但漲幅縮小。他補充，周一(21日)的沽壓並非市場即將大幅崩盤的信號，但建議投資者要準備好避險工具。

道指周一曾挫423點，收報30,216點，升37點或0.12%；標指收報3,694點，跌14點或0.39%；納指收報12,742點，跌13點或0.1%。

【4、明年幾時入市好？先睇1月5日吧！】

除了上述專家外，在疫苗利好及央行大量放水下，高盛11月上調今年標指目標，自3,600點升至3,700點，同時估計標指在2021年底反彈16%至4,300點，2022年底達4,600點。

然而，以David Kostin為首的高盛分析師團隊表示，疫苗分配延遲、通脹和利率攀升，以及明年1月5日喬治亞州參議員補選所帶來的政策不確定性，恐為明年股市增長面臨的主要威脅。

民調機構YouGov調查結果顯示，美國有59%受訪者對於疫苗態度尚未堅定，這可能導致疫苗供給與需求出現失衡；額外的財政刺激措施加上聯儲局前所未有的放水量，可能導致通脹和利率急劇上升，超出市場預期；政策不確定性則是高盛分析師認為可能為股市帶來的最終威脅。

由於喬治亞州參議員改選沒有任何1位候選人得票過半，2席參議員必須依法於明年1月5日補選，以確定將由哪一黨執掌參議院。熱門政治博弈網站PredictIt認為，民主黨「藍色浪潮」席捲喬治亞州的機率約31%，有可能使加稅政策和反壟斷法改革成真。就此，高盛擔心，反壟斷訴訟勢必影響股票銷售及估值。

【5、明年將迎來「V年」？首季全球最黑暗時期】

下周就踏入2021年，華爾街一位投資策略師本周預言，2021將是「V的年度」(the year of the 'V')，而且不只一個V，而是多種，最主要包括：病毒(Virus)、疫苗(Vaccine)和波動率(Volatility)。

金融服務公司StoneX全球總體經濟策略師Vincent Deluard警告，新冠病毒仍在肆虐，可能導致「第1季出現最後一波通縮恐慌」。他提醒投資者，明年頭3個月可能很嚴峻，不僅染疫確診和死亡人數都可能破紀錄，大西洋兩岸也可能重啟封鎖抗疫限制。他認為，今年12月和明年1月的經濟數據可能很難看，那將在市場引爆一波拋售潮，擊倒景氣循環相關資產，例如黃金和銅，各國央行則可能紛紛出手救市，設法擊退通縮。

形勢到明年第2季可能出現轉機，接種疫苗產生的免疫力釋放積壓已久的需求，導致通縮再膨脹(reflation)加速。與此同時，實體產品需求再度湧現，淨值提高和償債成本降低則刺激消費。但大型石油公司削減支出預算，則使油市緊繃。

他建議：「投資者現在就該開始布局價格低到不行的通脹敏感資產。不過，也許謹慎的做法，是在第1季以『反增長資產』作防範景氣循環風險的避險工具，例如做好黃金、醫療照護和日圓，沽空石油期貨。到第2季，應聚焦於最佳的通貨再膨脹和經濟重啟概念股：分別是拉丁美洲股票，以及西班牙IBEX 35股價指數。」

他還舉出2021年更多的「V」字，即價值(valuation)更重要，價值型股票(value stock)終將揚眉吐氣，波動率(volatility)升高變成新常態，有「恐慌指數」之稱的VIX指數明年大半時間將站穩20以上。通常VIX在20以下，意味市場淡定。

他還警告，明年債券和許多股票展望脆弱(vulnerable)、且價值高估(overvalued)，新股泡沫將爆裂。

【6、內地經濟有隱憂 提防債務問題】

除了美國外，中國經濟也有隱憂。英國經濟研究機構Enodo Economics首席經濟學家Diana Choyleva指出，中國地方政府債務已成為最大隱憂，截至今年第1季中國整體債務佔國內生產總值(GDP)比率已來到275%，恐摧毀經濟穩定。

報道指出，自全球2008年金融危機以來，中國的負債平均以每年約20%速度增加，超越名義GDP增長率。根據國際清算銀行(BIS)數據，今年第1季中國債務比率已來到275%，遠高於2010年第1季的178%。這種情況不可能持續下去，因中國的債務比率將很快超越日本1990年代經濟危機時的高峰，其經濟後來因此陷入長期低迷。

目前各界都關注永城煤電、華晨汽車和紫光集團等3家國企的債務違約，但地方政府融資平台(LGFVs)的債務狀況更應加以注意。根據統計，LGFVs的債務已佔中國GDP約10%，而且其中近1/4或約2.5萬億元人民幣將在2021年到期。

【7、澳洲龍蝦「跳樓價」蝕本促銷 漁民一殼眼淚…】

提到中國，或許會令人聯想到中澳關係惡化。隨着貿易爭端不斷，內地阻止多項澳洲產品入境，當中除了煤炭，還有全球聞名的「澳洲龍蝦」，在失去一大外銷市場之下，迫使澳洲業者將龍蝦外銷轉內銷，價格急挫！

外媒報道，有澳洲超市更以每隻20澳元(約117港元)的震撼價，賤賣原本是奢侈品的龍蝦。儘管吸引大批澳洲本土消費者搶購，但漁民賣一隻蝕一隻，一殼眼淚！有媒體引述澳洲漁民及統計數據指出，澳洲龍蝦的捕撈採購價原先每公斤應該是在30至40澳元(約175至234港元)，如果以30澳元(約175港元)售出，除去成本幾乎沒得賺，但現在採購價往往在20澳元(約117港元)，顯示澳洲的漁民正做蝕本生意。

中國內地向來是澳洲龍蝦最大的出口市場，數據顯示在2018至2019年度，該國龍蝦出口額共計7.52億澳元(約57億港元)，其中約94%銷往內地。

【8、世界級富豪兼微軟創辦人蓋茨：明年會比今年更好...】

若展望2021年開局，或許真的不能寄以厚望，惟長遠而言，未必需要太悲！世界級富豪、微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)周二(22日)發表一年一度的網絡社交平台貼文回顧。他認為，新冠病毒的3項突破，會讓明年會比今年更好，並有信心最新的創新技術將使我們的生活恢復正常。

外媒引述蓋茨表示，今年大家面臨挑戰，孕育出創新與合作，這將支持全球更光明的未來。針對新冠病毒的3大突破：快速開發出多支有效疫苗、企業與各國學會合作、病毒採檢方法改善，為我們建立起會更成功的2021年。

他表示：「人類從沒有在一年內對一個疾病開創這麼多的進展，如世界今年對應新冠病毒這樣。」他又指：「在正常的情況下，開發一隻疫苗可以花上10年時間。這次，多支疫苗在不到1年時間就研發出來。」

他認為，好消息是輝瑞和Moderna開發的疫苗試驗發現安全且高度有效，這2家藥廠的疫苗都是針對新冠病毒的棘狀蛋白(spike protein)，用同樣方法的其他藥廠疫苗應該也會有相同功效，這等於將可以有更多的有效疫苗問市。此外，過去相互競爭的公司，都因為今次疫情緊急而開始合作。如全球最大疫苗製造廠印度的Serum Institute of India，正在幫阿斯特捷利康生產疫苗。國家之間也都協調合作共同對抗疫病。

【9、打工仔注意！疫後3大人才最吃香】

論及疫後新的世界，將不會回到2019年，換言之，全球對「人才」會有新定義！新冠肺炎疫情雖重創酒店、航空業等產業，但增強企業對運輸人員、資料分析師、應用程式(App)開發人員等人才的需求，凸顯疫情不但大幅改變就業市場，也帶來新的工作機會。

綜合分析指出，目前僱主認為疫情使3類人才最吃香：第1類是協助企業推動數碼化的人員，例如資料分析師、App開發人員；第2類為運輸人員，例如駕駛或倉儲員工；第3類是醫護人員，例如醫生、護士，尤其短時間內，民眾對醫護人員的需求不太可能減弱，單是英國，目前相關就業機會就超過1.8萬個。

疫情也增強企業對「需求規劃人員」的需求，這種人才負責預測產品未來的需求，以便供應鏈備貨。

人力資源機構萬寶華(Manpower)行政總裁Jonas Prising表示，過去9個月顯示，企業能以過去不曾想像的速度和規模推動轉型和數碼化，這使企業在短時間內要改變徵求人才的類別。

他表示，美國零售商店是典型例子之一，零售商在今年的年終購物旺季未如以往招聘更多收銀員或門市銷售員，而是大舉招募駕駛人員、倉儲人員及供應鏈專家，以因應網購商品配送需求大幅上升的局面。

疫情對每個國家就業市場的影響並不一致。據萬寶華數據顯示，英國最積極招聘的人才是駕駛人員，其次是建築工人；法國是銷售員，其次是軍人；西班牙需求最旺盛的人才是醫療照護和社服人員，其次為銷售和行銷人員。

【10、今年真的「運滯」？其實「幸運」是可以煉成的】

最後想分享一下何謂「運」！就算沒有疫情肆虐，或許也有人會埋怨，鬼叫自己出身貧窮，不像他人「含金鎖匙」出世，一開始就「欠運」；又或者過時過節，總要拜神許願，希望「行個大運」？其實，你有否想過，「幸運」是可以自己煉成的！只要你願意，你亦大有機會於「輸在起跑線」的前提下，最終白手興家成為有錢人！

外國早有研究專家就「幸運」做了長達5年的追蹤報告，結果顯示，原來富人與窮人只有一個差別，就是富人相信「幸運」是可創造出來，它與「運氣」不同；窮人則覺得「幸運」等同「運氣」。究竟「幸運」及「運氣」有何差別呢？

●《當幸運來敲門》

首先，讓我們先來認識一本書，名叫《當幸運來敲門》(Good Luck)，作者是Fernando Trias de Bes。這是一本很簡單易讀的書，香港公共圖書館亦可借閱。這本書正正是以一個簡短的故事，道出「幸運」和「運氣」的分別。

書中講述有2位騎士，一位是黑騎士；一位是白騎士，他們肩負起使命，要去森林尋找罕見的「幸運四葉草」。

黑騎士是一位急功近利、做事缺乏熱情、只求回報而不願付出的人，他進入森林後，問了不少人，也找不到「幸運四葉草」，就放棄了，因他覺得自己「無運」，不會找到。

白騎士則是一位願意共贏、重視努力、專注的人。他進入森林後，就鍥而不捨地查問，結果找到了種「幸運四葉草」所需的泥土、水源、陽光，但「幸運四葉草」在哪兒呢？最初確實是甚麼也沒有，但他沒有放棄，繼續堅持發掘，結果「幸運」來敲門了，原來「幸運四葉草」是野生的，有了所需的泥土、水源、陽光，之後就是「等」它種出來。

故事帶出的道理就是：「運氣不會持久，因它不屬於你；幸運則可以由個人創造，歷久不衰。」這就是「幸運」和「運氣」的分別，亦是有錢人對「幸運」的定義。

●富人信「幸運」 窮人信「運氣」

話說回頭，外國長達5年的研究就是根據以上的「幸運」來定義，結果顯示，41%的白手興家富豪是出身貧窮，一開始就「輸在起跑線」，但他們相信可以創造「幸運」。

包括白手興家富豪在內的87%富豪也有共同特徵，就是能創造「幸運」，即相信自己能種出「幸運四葉草」。

那麼，泥土、陽光、水源是甚麼？研究顯示，「幸運」是這樣煉成的：

1、他們擁有負責任的父母；

2、父母會教授良好的習慣；

3、父母會讓孩子相信成功是有可能；

4、父母會讓孩子學懂做家務、功課、自學；

5、他們會有一個甚至更多的學習榜樣，例如恩師、學長等；

6、他們酷愛閱讀，終身學習；

7、他們人緣甚佳，有很多朋友；

8、他們辛勤工作；

9、他們有紀律；

10、他們愛儲蓄；

11、他們不怕承受風險；

12、他們很想致富；

13、他們敢追尋夢想；

14、他們會訂立目標；

15、他們喜愛運動。

覺得以上15點太多？冇可能全部都有？研究顯示，若想致富，最少「不要做」以下的事：

1、明知有壞習慣而不想改變；

2、不能持之以恒每天閱讀，令無論在職場或創業上知識匱乏；

3、認為自己不能成功；

4、不斷入不敷支。

你「應該要」做到：

1、節衣縮食及保守地分散投資；

2、肯追尋夢想，能致富的機會將暴增最少10倍；

3、為夢想而訂立目標；

4、能盡其所能為其他人增值，他們一定會幫到你。

以上就是富人的「幸運」，「幸運」是可以磨鍊出來的；不需磨鍊的只是「運氣」，而好運氣是不持久的。這就是「幸運」及「運氣」的差距。

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