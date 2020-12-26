英智庫：料中國2028年將超美國成全球最大經濟體

英國智庫「經濟與商業研究中心」(CEBR)年度報告指出，因應中國在新冠疫情初期實施嚴格封鎖，有效管控疫情，令經濟快速復甦，預料中國將於2028年將超越美國，成為全球最大的經濟體，較早前的預計提早5年。

該報告表示，中國在疫後經濟復甦，但美國以至西方社會的增長卻遭受打擊，中美兩國復甦情況形成明顯反差，預期在2021至2025年，中國年均經濟增長率達5.7%，2026至2030年年均增長4.5%。

至於美國經濟雖或會在2021疫情後反彈，但在2022至2024年間，年均增長率可能放緩至1.9%，之後更會進一步放緩至1.6%。

CEBR稱，疫情或會導致全球經濟通脹，預計2020年代中期將出現升息的經濟周期；對已大量舉債的政府構成一大挑戰。

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