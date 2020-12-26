致富智庫：疫情來到很倒楣？其實「幸運」絕對可自己煉成

或許有人會埋怨，鬼叫自己出身貧窮，不像他人「含金鎖匙」出世，一開始就「欠運」；又或者過時過節，總要拜神許願，希望「行個大運」？其實，你有否想過，「幸運」是可以自己煉成的！只要你願意，你亦大有機會於「輸在起跑線」的前提下，最終白手興家成為有錢人！

外國早有研究專家就「幸運」做了長達5年的追蹤報告，結果顯示，原來富人與窮人只有一個差別，就是富人相信「幸運」是可創造出來，它與「運氣」不同；窮人則覺得「幸運」等同「運氣」。究竟「幸運」及「運氣」有何差別呢？

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●《當幸運來敲門》

首先，讓我們先來認識一本書，名叫《當幸運來敲門》(Good Luck)，作者是Fernando Trias de Bes。這是一本很簡單易讀的書，香港公共圖書館亦可借閱。這本書正正是以一個簡短的故事，道出「幸運」和「運氣」的分別。

書中講述有2位騎士，一位是黑騎士；一位是白騎士，他們肩負起使命，要去森林尋找罕見的「幸運四葉草」。

黑騎士是一位急功近利、做事缺乏熱情、只求回報而不願付出的人，他進入森林後，問了不少人，也找不到「幸運四葉草」，就放棄了，因他覺得自己「無運」，不會找到。

白騎士則是一位願意共贏、重視努力、專注的人。他進入森林後，就鍥而不捨地查問，結果找到了種「幸運四葉草」所需的泥土、水源、陽光，但「幸運四葉草」在哪兒呢？最初確實是甚麼也沒有，但他沒有放棄，繼續堅持發掘，結果「幸運」來敲門了，原來「幸運四葉草」是野生的，有了所需的泥土、水源、陽光，之後就是「等」它種出來。

故事帶出的道理就是：「運氣不會持久，因它不屬於你；幸運則可以由個人創造，歷久不衰。」這就是「幸運」和「運氣」的分別，亦是有錢人對「幸運」的定義。

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●富人信「幸運」 窮人信「運氣」

話說回頭，外國長達5年的研究就是根據以上的「幸運」來定義，結果顯示，41%的白手興家富豪是出身貧窮，一開始就「輸在起跑線」，但他們相信可以創造「幸運」。

包括白手興家富豪在內的87%富豪也有共同特徵，就是能創造「幸運」，即相信自己能種出「幸運四葉草」。

那麼，泥土、陽光、水源是甚麼？研究顯示，「幸運」是這樣煉成的：

1、他們擁有負責任的父母；

2、父母會教授良好的習慣；

3、父母會讓孩子相信成功是有可能；

4、父母會讓孩子學懂做家務、功課、自學；

5、他們會有一個甚至更多的學習榜樣，例如恩師、學長等；

6、他們酷愛閱讀，終身學習；

7、他們人緣甚佳，有很多朋友；

8、他們辛勤工作；

9、他們有紀律；

10、他們愛儲蓄；

11、他們不怕承受風險；

12、他們很想致富；

13、他們敢追尋夢想；

14、他們會訂立目標；

15、他們喜愛運動。

覺得以上15點太多？冇可能全部都有？研究顯示，若想致富，最少「不要做」以下的事：

1、明知有壞習慣而不想改變；

2、不能持之以恒每天閱讀，令無論在職場或創業上知識匱乏；

3、認為自己不能成功；

4、不斷入不敷支。

你「應該要」做到：

1、節衣縮食及保守地分散投資；

2、肯追尋夢想，能致富的機會將暴增最少10倍；

3、為夢想而訂立目標；

4、能盡其所能為其他人增值，他們一定會幫到你。

以上就是富人的「幸運」，「幸運」是可以磨鍊出來的；不需磨鍊的只是「運氣」，而好運氣是不持久的。這就是「幸運」及「運氣」的差距。

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