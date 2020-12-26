為環保出分力！小米跟隨Apple取消隨機附送充電器

小米將於下周一(28日)舉行新品發布會，此前，公司搶先在社交平台上對外宣布，「小米11全新包裝，好輕好薄，正式亮相。在它背後，我們做了個重要決定：小米11取消隨機附送充電器，響應科技環保號召」。

該公司進一步指，「今天，每個人都有很多閒置充電器。這是你的困擾，也是環境的負擔。我們深知這一決定可能不被理解，甚至吐槽。在行業慣例和環境之間，是否有更好的解決方案？下周一，發布會聊聊」。

而早前網傳三星即將推出的Galaxy S21系列設備亦計劃不附送電源轉接器及耳機。看來此舉措將會陸續成為場大趨勢，一眾機迷你又buy唔buy呢？

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