將軍澳緻藍天三房套劈價130萬元易手

利嘉閣地產調景嶺分行(A組)經理黃金欽表示，新近錄得將軍澳日出康城3期A緻藍天3座高層LC室成交，實用面積約747方呎，屬三房套連儲物室間隔，享東南園景。單位由今年8月開始放盤，原叫價1,168萬港元，經議價後，減價130萬元或約11%，近日以1,038萬元易手，呎價約13,896元。

據悉，原業主於2015年4月以約675.7萬元購入上述單位，持貨約5年，現轉手帳面獲利約362.3萬元，物業升值約54%。

黃指，本月至今，該屋苑暫時錄得約5宗成交，平均實用面積成交呎價約13,818元，現約有101個放盤，最低入場價由980萬元起。

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