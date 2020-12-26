人造肉市場規模擴至逾1600億　熱潮最大隱憂係...

近年受非洲豬瘟、疫情及飼料價格上漲等因素影響，全球掀起人造肉熱潮！外媒引述市場研究機構Euromonitor數字顯示，今年全球人造肉市場規模將達207億美元(約1,614億港元)，預期到2024年進一步增至232億美元(約1,809億港元)。

人造肉市場近年急速冒起，主要是消費者日益注重健康，減少吃肉，而關注動物權益以至糧食安全等因素亦造就人造肉發展的契機。

事實上，「人造肉」(plant-based meat)一詞的網上搜尋次數在2019年初，即首家人造肉生產商Beyond Meat上市前數個月，便開始飆升。隨着人造肉逐漸流入市面，大眾對其認知也與日俱增，多地商家謀求合作，使Beyond Meat股價水漲船高，縱使周四收市跌2.38%，報136.59美元，但今年內累升幅度仍達八成，於10月更曾高見194.95美元，反映行業景氣看俏。

The Good Food Institute亞太董事總經理Elaine Siu指出，在動盪年代中，有利建立低風險食物鏈，意味人肉造的發展步伐不會放慢。惟她承認，人造肉在亞洲的發展仍受制一些傳統固有觀念，尤其在中國，素食者過去大多是以宗教理由為主，否則不會主動嘗素。

此外，人造肉的發展面對傳統肉類行業的反擊。其中，美國牧牛協會2018年曾呼籲當局，阻止人造肉產品以「牛肉」及「肉類」的名稱推銷。

雖然歐盟10月反對禁止餐廳和店舖採用「肉腸」或「漢堡」來形容人造肉的建議，但富瑞環球主題研究主管Simon Powell相信，傳統肉類生產商會繼續向當局游說，避免人造肉的產品標籤令消費者產生混淆。他又提到，一旦人造肉生產商發生「意外」，或產品配方出現問題，導致產品需大量回收，將會打擊消費者的信心，並對這些產品卻步。

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