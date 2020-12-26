美國今年聖誕購物禮券熱賣　原因是...

今日是聖誕節翌日的「拆禮物日」，除PlayStation 5遊戲機及Lego星戰玩具套裝等熱門禮品外，相信今年不少美國人可能收到並非真的是禮物，而是購物禮券。

據數據分析公司InMarket指出，12月首周的購物禮券銷售較去年同期增長1倍，而為逾5,000個品牌管理電子購物禮券計劃的Rise.ai指出，隨着免費送貨及保證聖誕前送遞的日期死線屆滿，購物禮券上周銷售較前一周急升48%。

InMarket估計，美國今年消費者人均購物禮券花費及購買宗數分別按年升17.6%及12.3%，而最受歡迎的購物禮券分別是Visa、亞馬遜、微軟Xbox、百貨公司Kohl's及家店裝修用品店Lowe's。

過去送贈禮券可能被部分人認為是沒有心意，但有分析認為，今年疫情嚴重，不少消費者減少外出購物，加上擔心送遞延誤，轉而購買禮券。

不過，零售購物禮券協會主席Nathan Ehrlich指出，購物禮券熱潮暫時不會幫助零售商的假期銷售表現，因為當禮券使用後才可入帳。

InMarket行政總裁Todd Dipaola相信當消費者重回店舖或上網購物，購物禮券熱潮將推高零售商明年首季或之後的銷售。

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