中澳貿戰激化！內地11月進口澳洲銅精按年急插77%

中國與澳洲的貿易戰愈演愈烈！中國海關總署周六(26日)公布的數字顯示，內地11月進口的澳洲銅精只有26,717噸，創2017年開始統計以來新低，按月及按年分別跌34%及77.8%，並是連續第2個月急跌，10月份數字按月挫逾50%。

至於中國11月整體進口183萬噸銅精，按月增加8.3%，但按年則跌15%。

澳洲佔中國去年進口銅精量4.8%，為第5大供應國，僅次於智利、秘魯、蒙古及墨西哥。據澳洲媒體上月初報道，中國當局要求企業停買澳洲的銅礦石及銅精。

近年澳洲與中國外交關係轉差，中國當局今年先後對澳洲進口的多種農產品包括大麥、葡萄酒、以及煤炭實施進口限制或徵收額外關稅。

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