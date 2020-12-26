【疫市坐大】中國企業今年市值進帳逾38萬億　增幅佔全球近1/3

中國經濟率先從疫情中復甦過來，加上大量新股成功上市，以及消費和科技股領升，帶挈整體中資股市值今年急速膨脹！據標普全球市場財智數字顯示，今年截至12月22日為止，包括美國掛牌在內的全球中資企業市值，進帳4.9萬億美元或41%，至16.7萬億美元(約38.22萬億港元)，反觀，美國企業市值只升21%至41.6萬億美元。此外，全球股市今年升約16%，當中近1/3增幅來自中資股。

儘管特朗普政府今年對中國在科技、貿易及金融上全方位打壓，試圖降低美國退休基金及其他機構投資者買入中資股的興趣，但似乎不太成功。

KraneShares投資總監Brendan Ahern表示，對中國來說，今年是增長強勁的一年。他指出，經濟反彈、環球投資者追捧高增長股、新股市場暢旺，均對中國有利，令資本市場規模顯著壯大。

據標普數字顯示，今年上市的中資股總市值近1.3萬億美元，當中不少新掛牌企業屬投資者追捧的行業如電動車、遙距醫療及樽裝水。

此外，現時上海及深圳兩地掛牌股份市值合共近11萬億美元，僅次於美國，人民幣今年對美元升值逾6%，亦提升以美元計的中資股市值。

滙豐亞太股市策略主管Herald van der Linde提到，如果投資新興市場，投資者將是買入相當大比例的亞洲市場，尤其是中國。以阿里巴巴為例，截至11月底為止，其一隻股份的市值進帳，相當於涵蓋26個國家的MSCI新興市場指數近7%升幅，或整個巴西股市的升幅貢獻。

隨着中國股市日益壯大，兩個主要新興市場指數─MSCI及富時羅素，中資股所佔的比率，由5年前少於30%，增加至目前超過40%，而很多散戶投資者買入的互惠基金和交易所買賣基金(ETF)均追蹤這些指數。

有分析認為，未來中資股在指數內的比重及對環球投資者的重要性定必愈來愈大，原因之一是目前中資股在指數內的比重相對其市值依然偏低。

倫敦證交所的指數業務前主管Mark Makepeace指出，A股數年後可能全面納入有關指數、更多中國企業上市，以及流通股份增加，將增加中資股的市場影響力。

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