領航ETF吸資7年來首超貝萊德　道富被拋離

規模5.3萬億美元的交易所買賣基金(ETF)市場競爭日益激烈。據外電統計顯示，領航(Vanguard)旗下ETF今年錄得破紀錄1,940億美元(約1.51萬億港元)資金流入，成為吸資最多的ETF發行商，並自2013年以來首次超過全球最大基金公司貝萊德(BlackRock)，後者吸資金額為1,130億美元。

至於排名第3的道富(State Steet)被拋離，今年ETF產品只錄得320億美元資金流入，其市佔率亦勢連續5年下跌，而其王牌ETF─SPDR標指500 ETF今年走資290億美元。

領航發言人指出，部分互惠基金客戶把資金轉移至低成本的ETF，今年首11個月涉370億美元。有分析員指出，貝萊德旗下iShares ETF受投資者歡迎，流通量很高，往往被作為炒賣工具。

雖然道富暫時遭對手拋離，但本月較早前有報道指，道富正就其資產管理業務作出檢討，包括可能與競爭對手合併，以壯大規模。

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