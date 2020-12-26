華爾街水晶球！大行策略員一致估美股明年看升

儘管疫情尚未結束，美國經濟和企業盈利亦未全面恢復，但美股今年11月總統大選後仍迭創新高，不少市場人士警告估值過高，隨時有調整之虞。然而，沒有華爾街大行策略員料美股明年出現回吐。

據外電最新的調查顯示，受訪華爾街策略員現時估計美股標指於明年底的中位數為4,027.21點，即較現水平有約9%上升空間，當中，最樂觀是摩根大通的Dubravko Lakos-Bujas，給予標指明年底4,400點的目標，意味將升近19%。

景順策略員Kristina Hooper料標指明年底升至4,350點，僅次於摩通，她估計明年大部分升幅於上半年出現，主要反映疫苗逐步分發的利好因素，亦預期聯儲局繼續保持極寬鬆政策，有利資產價格尤其是股票。

不過，值得一提，假設美股下周保持於現時3,700點左右，今年初沒有華爾街策員成功「貼中」，最接近是派杰(Pipar Jaffray)的Craig Johnson，當時給予的標指目標為3,600點。

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