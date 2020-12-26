萬事達卡：美國零售旺季銷售升2.4%　遜預期

隨着聖誕節結束，亦代表美國年尾零售業旺季告一段落，銷售數據將陸續出籠。萬事達卡SpendingPulse周六(26日)率先公布在11月1日至12月24日期間，美國零售銷售(不計汽車及汽油)按年增長2.4%，期內網購銷售急升47.2%。較早前，美國全國零售商聯會(NFR)上月估計當地假期零售銷售將增長介乎3.6%至5.2%。

萬事達卡表示，零售商今年因應疫情，提早在10月初減價促銷，以避免店舖內出現購物人潮，並紓緩物流的壓力，而亞馬遜促銷日Prime Day押後至10月舉行亦是原因之一。

萬事達卡表示，由10月11日至12月24日的美國零售銷售按年增加3%，當中，服裝銷售大減19.1%，即使有關產品在網上銷售增長15.7%，而百貨公司銷售亦跌10.2%。反觀，家俬及家居裝修產品銷售分別增加16.2%及14.1%。

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