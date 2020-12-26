大鱷新星今年回報曾升逾100%　贏錢秘訣是...

臨近年尾，又是總結投資表現的時候，大鱷動向一直備受市場關注！據對沖基金數據供應商HFR數字顯示，今年截至11月底為止，對沖基金業回報達11.9%，相對標指總回報，錄得自2010年以來最佳表現，其中老牌對沖基金阿克曼及Chris Hansen表現甚為搶鏡，今年回報分別升62.8%及48%。與此同時，業界亦冒起一些新星基金經理。

外媒報道，40歲的基金經理Jim Davis今年表現大放異彩，其掌舵的Woodson資本管理，截至10月底為止，回報曾逾100%，至11月底仍超過90%，而其管理資產由今年初6.75億美元跳升至11月底的17億美元。

Davis曾擔任對沖基金業名宿、老虎基金創辦人羅拔遜旗下分析員，他今年表現突出，主要是成功押注實體零售股股價大瀉，單計3月，回報爆升15%，期內標指卻大插12.5%。該基金亦持有一些「宅經濟」股，包括家居健身器材公司Peloton Interactive，股價今年累漲300%，帶來豐厚回報。

而曾在著名對沖基金Third Point擔任分析員、年僅33歲的Skye環球管理的基金經理Jamie Stern，因押注零售股、有線電視及能源股下跌，令基金在3月大冧市時僅跌1.6%。今年以來，他加碼投資微軟，並買入迪士尼及Uber，憧憬日後經濟復甦，令基金今年首11個月回報累漲63.8%，管理資產升至32億美元。

至於現時老虎基金舵手是現年45歲的Chase Coleman，今年投資表現亦不俗，截至11月底為止回報達37%，其投資組合持大量電商、支付平台及雲端業務股份，均受惠疫後新趨勢。他今年增持的股份包括微軟、網絡保安公司Crowdstrike、軟件公司Salesforce。

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