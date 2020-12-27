陳鳳珠：臨近年底　料港股呈牛皮局面

港股於區間上落，預期資金繼續追捧國策支持的板塊，而因臨近年底假期較多，估計市場觀望氣氛相對濃厚，大市或繼續於現水平拉鋸。

早前中央經濟工作會議提出明年的8項重點任務，包括：1)強化國家戰略科技力量，堅持戰略性需求導向，確定科技創新方向和重點，推動科研力量優化配置和資源共享；2)增強產業鏈供應鏈自主可控能力，因產業鏈供應鏈安全穩定是構建新發展格局的基礎；3)為堅持擴大內需戰略基點，合理引導消費、儲蓄、投資等方面有效制度安排，並要完善社保、優化收入分配結構，增加公共消費；4)全面推進改革開放，構建高水平社會主義市場經濟體制，實行高水平對外開放，放寬市場准入，保護知識產權；5)解決好種子和耕地問題，保障糧食安全；6)強化反壟斷和防止資本無序擴張，支持平台企業創新發展，增強國際競爭力，但反壟斷及反不正當競爭；7)解決好大城市住房突出問題，堅持「房住不炒」，促進房地產市場平穩健康發展；8)做好碳達峰、碳中和工作，力爭2030年前內地的二氧化碳排放達到峰值，2060年前實現碳中和。

當中可見推動內需發展、穩定房地產市場、反壟斷及控制排放等重要任務，推動內需發展料涉及消費升級，有利汽車、餐飲等行業發展，另外要提高教育、醫療、養老等支出，預期消費行業將會繼續呈現增長動力。房地產市場近期面臨較多調控措施，未來內地將會多策並舉，且加快建設保障性租賃住房，估計內房前景仍面臨較多不確定性。至於反壟斷政策則困擾科網龍頭企業的走勢，但相信互聯網巨頭仍有競爭優勢。至於實現碳中和支持資金流入新能源行業，其中光伏及風電近期均受資金追捧。

其實會議亦強調要繼續做好「六穩」、「六保」工作，精準有效實施宏觀政策，以及積極的財政政策和穩健的貨幣政策，並要緊緊扭住供給側結構性改革主線，注重需求側管理，相信明年內地的經濟將向高質量發展，並加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環互相促進的新發展格局。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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