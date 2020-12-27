曜熊理財：商品基金明年仍大幅上落

中央銀行大量印刷鈔票，商品基金大幅反彈；對沖基金押注超級牛市周期，儘管最近新冠肺炎疫情反彈，令大宗商品市場獲利回吐的情緒有所升溫，但多數對沖基金仍然看好明年後市。

目前，商品基金經理看好大宗商品後市，主因歐美央行持續加碼貨幣寬鬆，導致全球資金流動性氾濫，正令大宗商品估值持續飆升，其次是中國經濟率先好轉，刺激大宗商品需求，帶動整個大宗商品價格回升。

今年大宗商品買漲潮的起伏，與歐美央行加碼貨幣寬鬆力度關係密切。今年10月起，隨着歐美疫情捲土重來，令歐美央行持續加碼QE力度的預期再度升溫，徹底點燃了對沖基金的大宗商品買漲潮。

明年商品基金仍會大幅上落，預計上半年全球經濟走出低谷，打消了投資機構對宏觀經濟持續衰退的顧慮，市場風險投資偏好大幅回升。其次，各國財政刺激計劃的基建投資專案開始落地實行，進一步推高了鐵礦石、煤及銅鋁等大宗商品需求；中國經濟資料持續好過市場預期，進一步令市場持續調高大宗商品的估值。

不過，面對當前疫情反復可能對經濟復甦帶來的新波動，投資者宜多作準備，若此次疫情反彈令全球經濟再度陷入衰退風險，商品基金有可能回落，普通投資者可能並不適合持有商品基金。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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