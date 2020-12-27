陳樂怡：料恒指明年目標29000點　宜聚焦經濟復甦主題板塊

2021年被視為復甦之年，疫苗量產將會加快經濟復甦步伐。美國總統換人，拜登上場後美國政策料由美國優先，轉行多邊主義，地緣政治風險減少，加上美股估值偏高，預期會觸發資金流向轉變。

資金預期2021年將回流新興及歐洲市場，美股過去幾年獨大的現象或將暫時結束。2021年美股走勢平穩，升幅或遜於其他非美股市。由於亞洲市場疫情控制相對較佳，經濟復甦的進展料會更為理想。弱美元，加上貿易風險降溫，同樣利好亞洲市場走勢。

據國際貨幣組織預測，2021年中國經濟增長有望達到8.2%，在主要經濟體當中增速最快。中國經濟和就業市場的持續恢復，將推動居民可支配收入增速加快，消費將會是推動經濟增長的主要動力。中國經濟穩健復甦，加上「內循環」支持人民幣升值，吸引資金流入以人民幣計價的資產。不過，隨着中國經濟回復增長，貨幣政策邁向正常化，寬鬆貨幣政策料會逐步退出，2021年進一步降準減息機會不大，市場流動性或會收緊。因此，預期A股指數走勢傾向慢牛。

另外，恒指預測市盈率為12倍，相對於其他市場，估值較低。同時，AH股溢價指數處於高位水平，估值吸引，建議增持，恒指2021年目標29,000點，策略聚集於經濟復甦主題，周期性板塊如消費、金融、原料及工業等料會表現較佳。長線則留意十四五規劃相關板塊，包括消費、科技及綠色發展。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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